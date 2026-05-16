Yurt dışından vergi incelemesi olmaksızın para, altın, döviz getirilmesine olanak sağlayan ‘torba teklifin’ 5 maddesi kabul edilirken, muhalefet tehlikeyi bu kez ‘listeyle’ anlattı: ‘100 metre’ uyarısı!

TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında muhalefetin verdiği önergelerin hiçbirisi yine kabul edilmedi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay konuşmasını yaparken elindeki 20 metrelik listeyi genel kurul salonunda açarak, yere serdi. Akay, teklife yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı:

“Geçmişte - hepimiz burada biliyoruz - uluslararası suç örgütü liderleri vardı kırmızı bültenle aranan, uyuşturucu baronları, kumar baronları. Bunlar ülkemizde cirit attılar, hatta birbiriyle böyle çatışmaya dahi girdiler. Emniyet güçlerimiz bunları büyük bir çabayla yakaladı. Bunlardan vatandaşlık alanlar da vardı. Şimdi bu kanun teklifiyle ne olacak biliyor musunuz ? Bizim daha önce açıkladığımız bu listemiz 20 metreyi aşkın bir liste, kırmızı bültenle aranıp ülkemizde yakalanan suç örgütü liderleri bunlar. Bu yüzden ülkemiz gri listeye girmişti FATF tarafından, FATF kriterlerini yerine getirerek bu gri listeden çıkmayı başardık ama bu kanun teklifi, onaylanıp çıkarsa bu liste inanın bunun 5 katı kadar olacak, 100 metreyi bulacak ve bu liste uzadıkça da bu enflasyon düşmeyecek.”

Akay, teklif geçerse ülkeye güven olmayacağını, doğrudan sermaye yatırımı gelmeyeceğini, istihdam artmayacağı için de enflasyonun düşmeyeceğini söyledi.

KAPSAM GENİŞLEDİ

Teklif ile “nitelikli hizmet merkezlerinde” istihdam edilen personelin ücretlerine, tüm çalışanların yararlandığı asgari ücret istisnası ile birlikte brüt asgari ücretin 4 katına kadar gelir vergisi istisnası sağlanıyor. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösterecek “nitelikli hizmet merkezlerinde” çalışanlara ise bu istisnanın toplamda 6 kat olarak uygulanması öngörülüyor. Görüşmeler sırasında AKP’nin verdiği önerge ile düzenlemenin kapsamı daha da genişletildi. Önergeyle, Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek endüstri bölgelerinde faaliyet gösterecek nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personele ödenen ücretlere uygulanacak istisnanın da toplamda 6 katı olarak uygulanması sağlandı. AKP’nin önergesi kabul edildi.

‘KEYFİ BİR ÖLÇÜT’

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, önergeye tepki göstererek, şunları söyledi:

“AKP grubundan gelen bir önergeyle bir metin eklendi. Metin şöyle: ‘Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan endüstri bölgelerinden bölgenin yabancı yatırım yoğunluğuna göre Cumhurbaşkanı’nca uygun bulunanlar...’ yani bölgede yabancı yatırım yoğunluğu bir ölçüt, bu bilimsel bir ölçüttür, maddi bir ölçüttür; bununla yetinilmiyor, bu ölçütü tutturanlardan Cumhurbaşkanı’nca uygun görülenler bir ayrımcı muameleye tabi tutuluyor. Böylesine açık bir keyfi takdir yetkisi olabilir mi ? Dolayısıyla, ‘Cumhurbaşkanı’nca uygun bulunanlar’ ibaresi meseleyi objektif ölçütten, keyfi bir ölçüte almaktadır.”