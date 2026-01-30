Yurttaş 'pahalılıktan' kaçtı: Yurtdışı alışverişte milyar dolarlık rekor!

Yurtiçinde ikamet eden ve yurtdışına çıkan Türk vatandaşlarının harcamaları 2025 yılında belirgin biçimde arttı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2025 yılı dördüncü çeyrek turizm istatistikleri, yurtdışı harcamalarda güçlü bir yükselişe işaret etti.

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında turizm gideri bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 artarak 9,6 milyar dolara yükseldi. Söz konusu tutar, 2024 yılında 7,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Toplam harcamanın 7,4 milyar doları kişisel harcamalardan, 2,2 milyar doları ise paket tur giderlerinden oluştu.

KİŞİ BAŞI HARCAMA DİKKAT ÇEKTİ

Nefes'ten Serkan Üstün'ün haberine göre yurtdışına çıkan vatandaşların harcama alışkanlıklarındaki değişim, kişi başına düşen ortalama tutarlara da yansıdı. 2024 yılında 608 dolar olan kişi başı ortalama harcama, 2025’te yüzde 32 artışla 807 dolara çıktı. Bu tablo, yurtdışı seyahatlerinde yapılan alışveriş ve harcamaların daha yüksek bütçelerle gerçekleştiğini ortaya koydu.

AYAKKABI VE GİYECEK HARCAMALARI ÖNE ÇIKTI

Harcamaların detaylarına bakıldığında bazı kalemlerde dikkat çekici artışlar yaşandığı görüldü. Halı-kilim gibi ürünlere yönelik harcamalar, yıllık bazda yüzde 514 artış göstererek 8 milyon 603 bin dolardan 52 milyon 860 bin dolara yükseldi.

Yurtdışı alışverişte en yüksek hacim ise giyecek ve ayakkabı harcamalarında gerçekleşti. Bu kalemde yapılan harcamalar yüzde 97 artarak 420 milyon 612 bin dolardan 829 milyon 351 bin dolara ulaştı.

SAĞLIK VE ULAŞTIRMA GİDERLERİNDE ARTIŞ

Aynı dönemde sağlık harcamaları da dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Sağlık giderleri yıllık yüzde 128 artarak 15 milyon 53 bin dolardan 34 milyon 292 bin dolara çıktı. Yabancı şirketlere yapılan uluslararası ulaştırma harcamaları ise yüzde 82 artışla 305 milyon 445 bin dolardan 554 milyon 911 bin dolara yükseldi.

2025 yılında yurtdışına çıkan Türk vatandaşlarının sayısı da artış gösterdi. Yıllık bazda yüzde 4,4 yükselen çıkış sayısı, 11,9 milyon kişiye ulaştı. Bu veriler, yurtdışı seyahatlerin hem sayı hem de harcama boyutunda genişlediğini ortaya koydu.