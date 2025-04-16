Zirai donda zararın boyutları her geçen gün daha da genişliyor: ‘Üreticinin takati kalmadı’

Yayınlanma: 16.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2025 - 07:54

Üreticilerin ürünlerini sigorta yaptırabilmesi için çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) üye olması gerekiyor. ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısı 2021’de 2 milyon 173 bindi. 2025’te 2 milyon 344 bine yükseldi. 2021’de 151 milyon 643 bin dekar olan ÇKS’ye kayıtlı ekili alan ise 2025 itibariyle 167 milyon 558 bin dekara çıktı.

Türkiye’de toplam 24 milyon hektar tarım arazisi var. Bunun yaklaşık 16.7 milyon hektarı ÇKS’ye kayıtlı. ÇKS’ye kayıtlı alan ve çiftçi sayısı yıllar içinde artsa da henüz istenilen düzeyde değil. Yaklaşık 7.3 milyon hektar tarım alanının ÇKS kaydı yok. Yani tarım arazilerinin yüzde 30’u ÇKS’ye kayıtlı değil. ÇKS kaydı olmadığı için de sigorta yaptırılamıyor. Sigorta yaptırılmamasının nedenleri ise “dekar başına 10 bin lirayı bulan primler, ekspertiz raporlarında gerçek hasarın tespit edilmemesi ve kesintiler” olarak gösteriliyor.

MUHALEFETTEN ÖNERGELER

Felaketin vurduğu yerler arasında “dünyanın kayısı başkenti” olarak da ifade edilen Malatya da bulunuyor. Dondan kayısı büyük zarar gördü. Muhalefet felaketin boyutlarının araştırılması için Meclis’te araştırma önergeleri verdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kayısının Malatya’nın en önemli geçim kaynağı ve ekonomik girdisi olduğuna dikkat çekti. 8 milyona yakın kayısı ağacının bulunduğu Malatya’da, yaklaşık 60 bin ailenin kayısıdan geçimini sağladığına işaret eden Ağbaba, kentte yaklaşık 350 bin ton yaş kayısı, 110 bin ton kuru kayısı elde edildiğini kaydetti.

‘FELAKETE NEDEN OLDU’

Malatya’da üretilen kuru kayısının başta Almanya, ABD, Fransa, İngiltere olmak üzere yaklaşık 70 ülkeye ihraç edildiğini işaret eden Ağbaba, 11 Nisan’daki zirai donun büyük bir felakete neden olduğunu vurguladı. Ağbaba, Malatya’nın 13 ilçesinin tamamında meydana gelen don felaketinin Elbistan, Baskil, Gürün’ü de içine alacak şekilde çok geniş bir alanda etkili olduğunu dile getirdi.

‘YEMEYE BİLE KAYISI YOK’

4 Nisan’da özellikle Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Arapgir ve Arguvan gibi bölgeleri etkileyen dolu yağışının ardından 1 hafta sonra yaşanan don felaketinin, 13 ilçenin tamamında ciddi hasara yol açtığını belirten Ağbaba, “Rekoltenin tamamı neredeyse yok olmuştur. Malatya’da artık yemeye kayısı kalmamış durumdadır” dedi.

YÜZDE 80 SİGORTASIZ

Başta kayısı olmak üzere elma, armut, badem, ceviz, şeftali, dut tüm meyvelerde büyük kayıp yaşandığına işaret eden Ağbaba, şöyle devam etti:

“Bu yıl TARSİM’e yaklaşık 11 bin poliçe yaptırıldığı belirtilmektedir. Bazı üreticilerin birden fazla poliçe yaptırdığı göz önüne alındığında yaklaşık 5-6 bin çiftçinin sigorta yaptırdığı tahmin edilmektedir. 45-50 bin üreticinin olduğu gerçeğinden hareketle Malatya’da TARSİM’e sigorta yaptıran çiftçi sayısı ortalama yüzde 20 civarındadır.”

‘TAKATİ KALMADI’

Ağbaba, üreticilerin borçlarını ödeyecek takati kalmadığını, deprem nedeniyle zaten büyük sıkıntılar yaşayan üreticilerin zirai don sonrası borçlarını nasıl ödeyeceklerini “kara kara” düşünmeye başladıklarını bildirdi. Malatya’nın 13 ilçesi ile zirai donun yaşandığı tüm alanların “afet bölgesi” ilan edilmesini isteyen Ağbaba, zararın tespit edilmesi ve önlem alınması amacıyla da Meclis araştırması açılmasını talep etti.

‘ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU’

Meclis Genel Kurulu’nda dün tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Zirai don olayından etkilenen 36 ilde yapılabilecekler, atılacak adımlar ve ne tür önlemler alınacağı Meclis araştırma komisyonunda masaya yatırılacak.

MANİSA’DA ZARAR BÜYÜK

Öte yandan donun en fazla etkilediği kentlerden birisi de Manisa. Kentteki üzüm bağları bu yıl iki kez zirai dona maruz kaldı. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu da, Meclis’e sunduğu araştırma önergesinde, bazı bölgelerde ürün kaybının yüzde 100’lere ulaştığını kaydetti. Bakırlıoğlu, alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması başlatılmasını talep etti. Bakırlıoğlu, afetten zarar gören bölgelerde çiftçinin yüzde 90’ının borçlu; bağları bahçeleri tarlaları “ipotekli” olduğunu kaydetti.

SİGORTA YETİŞMEDİ

Bu arada Manisa’da kavun-karpuz gibi tek yıllık ürünlerde TARSİM sigortası 15 Nisan’dan sonra başladığı için mağduriyet yaşandığına da dikkat çekiliyor. Ürün sigortalanmadan don yaşandığı vurgulanıyor.