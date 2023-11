Ekonomik Güven Endeksi (Economic Confidence Index) nedir? Ekonomik Güven Endeksi nasıl hesaplanır?

Yayınlanma: 04.11.2023 - 16:51

Güncelleme: 04.11.2023 - 16:51

Ekonomik Güven Endeksi (Economic Confidence Index), tüketici ve üreticilerin genel ekonomik durumu değerlendirmelerini, beklentilerini ve eğilimlerini yansıtan bir endekstir.

Bu endeks, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven göstergelerinin birleştirilmesiyle oluşturulur. Ekonomik Güven Endeksi, ekonominin sağlığını ve gelecekteki eğilimlerini anlamak için önemli bir ölçüttür.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NASIL HESAPLANIR?



Ekonomik Güven Endeksi, bir ülkenin ekonomik durumunu değerlendiren bir endekstir ve farklı bileşenlerin ağırlıklandırılmasıyla hesaplanır. İşte Ekonomik Güven Endeksi'nin hesaplanma yöntemi adımlarını özetle şöyle:

Tüketici Güven Göstergesi: İlk adım, tüketici güven göstergesinin hesaplanmasıdır. Bu gösterge, genellikle anketler ve anket sorularıyla ölçülür. Tüketici güven göstergesi, tüketicilerin mevcut ekonomik koşullara ve gelecekteki ekonomik beklentilere ilişkin düşüncelerini yansıtır. Bu bileşen, tüketici harcamaları ve ekonomik aktiviteyi ölçmede önemlidir.

İmalat Sanayi Güven Göstergesi: İmalat sanayi güven göstergesi, imalat sektöründeki üreticilerin ekonomik beklentilerini ve üretim eğilimlerini ölçer. Bu bileşen, üretim ve sanayi sektöründeki aktiviteleri değerlendirmede kritik bir rol oynar.

Hizmet Sektörü Güven Göstergesi: Hizmet sektörü güven göstergesi, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ekonomik beklentilerini ve faaliyetlerini ölçer. Hizmet sektörü genellikle büyük bir ekonomik sektördür ve tüketici hizmetleri, finans, sağlık ve diğer alanları içerir.

Perakende Ticaret Güven Göstergesi: Perakende ticaret güven göstergesi, perakende sektöründeki işletmelerin ekonomik beklentilerini ve perakende satış eğilimlerini yansıtır. Perakende ticaret, tüketici harcamalarının önemli bir göstergesidir.

İnşaat Sektörü Güven Göstergesi: İnşaat sektörü güven göstergesi, inşaat endüstrisindeki firmaların ekonomik beklentilerini ve inşaat projelerine yönelik eğilimlerini ölçer. İnşaat, ekonomik büyüme ve istihdam açısından önemlidir.

Bu beş ana bileşenin her biri, ilgili sektördeki güven göstergesinin hesaplanmasında kullanılır. Her gösterge, o sektördeki işletmelerin anket yanıtlarının ağırlıklandırılmasıyla hesaplanır. Ağırlıklandırılmış her bileşen, son olarak Ekonomik Güven Endeksi'nin hesaplanmasına dahil edilir. Bu, genellikle bir endeks olarak ifade edilen bir sayıdır ve bir ülkenin ekonomik güven seviyesini temsil eder.