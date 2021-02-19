<p>Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu kadar saha dışında da kazanıyor. Sosyal medyada en çok takip edilen sporcu olan Portekizlinin bir paylaşımı da kendisine küçük bir servet kazandırıyor. Ronaldo'nun Instagram'dan bir paylaşımının değeri 1 milyon 250 bin dolar (yaklaşık 9 milyon TL)değerinde.</p><p>İşte sosyal medyadan servet kazanan diğer sporcular:&nbsp;</p>
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Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu kadar saha dışında da kazanıyor. Sosyal medyada en çok takip edilen sporcu olan Portekizlinin bir paylaşımı da kendisine küçük bir servet kazandırıyor. Ronaldo'nun Instagram'dan bir paylaşımının değeri 1 milyon 250 bin dolar (yaklaşık 9 milyon TL)değerinde.

İşte sosyal medyadan servet kazanan diğer sporcular: 

<p>6. James Rodriguez 228 bin dolar</p>
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6. James Rodriguez 228 bin dolar

<p>5. David Beckham 319 bin dolar</p>
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5. David Beckham 319 bin dolar

<p>4. LeBron James 384 bin dolar</p>
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4. LeBron James 384 bin dolar

<p>3. Neymar 709 bin dolar</p>
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3. Neymar 709 bin dolar

<p>2. Lionel Messi 881 bin dolar</p>
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2. Lionel Messi 881 bin dolar

<p>1. Cristiano Ronaldo 1 milyon 250 bin dolar</p>
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1. Cristiano Ronaldo 1 milyon 250 bin dolar

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