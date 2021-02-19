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Cristiano Ronaldo, saha içinde olduğu kadar saha dışında da kazanıyor. Sosyal medyada en çok takip edilen sporcu olan Portekizlinin bir paylaşımı da kendisine küçük bir servet kazandırıyor. Ronaldo'nun Instagram'dan bir paylaşımının değeri 1 milyon 250 bin dolar (yaklaşık 9 milyon TL)değerinde.
İşte sosyal medyadan servet kazanan diğer sporcular:
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