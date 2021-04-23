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Türk bayrakları ve balonlarla süslenen otomobillere vatandaşlar da ilgi gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ve çocukların, pencerelerden ve balkonlardan eşlik ettiği etkinlikler sırasında, bando orkestraları da marşları ve şarkıları çaldı. Ellerindeki bayraklar ile evlerinin balkon ve pencerelerinden çalınan marşlara eşlik eden vatandaşlar, 101 yıllık gurur ve sevince ortak oldu.