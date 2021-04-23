<p>Kartal Belediyesi, Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinden çıkamayan vatandaşlar için düzenlediği bir dizi etkinlikte kutladı.</p>
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Kartal Belediyesi, Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinden çıkamayan vatandaşlar için düzenlediği bir dizi etkinlikte kutladı.

<p>İlk olarak çelenk sunum töreni ile başlayan kutlamalar, ilerleyen saatlerde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımı ile devam etti. Belediye tarafından düzenlenen 23 Nisan Resim ve Şiir Okuma Yarışması’nın ödül töreni de kutlamalar kapsamında gerçekleşti. Farklı yaş gruplarından çocukların eserlerinin değerlendirildiği yarışmada dereceye giren çocuklara ödülleri, Yüksel ve siyasi parti temsilcileri tarafından verildi.</p>
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İlk olarak çelenk sunum töreni ile başlayan kutlamalar, ilerleyen saatlerde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımı ile devam etti. Belediye tarafından düzenlenen 23 Nisan Resim ve Şiir Okuma Yarışması’nın ödül töreni de kutlamalar kapsamında gerçekleşti. Farklı yaş gruplarından çocukların eserlerinin değerlendirildiği yarışmada dereceye giren çocuklara ödülleri, Yüksel ve siyasi parti temsilcileri tarafından verildi.

<p><strong>MARŞLAR HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ</strong></p><p>Başkan Gökhan Yüksel’in eşlik ettiği bir diğer etkinlikte ise üzerinde bando orkestraları bulunan 2 üstü açık gezi otobüsü, mahalleleri dolaştı.</p>
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MARŞLAR HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ

Başkan Gökhan Yüksel’in eşlik ettiği bir diğer etkinlikte ise üzerinde bando orkestraları bulunan 2 üstü açık gezi otobüsü, mahalleleri dolaştı.

<p>Etkinliğe katılan Klasik Otomobil Kulübü üyeleri de otomobilleri ile konvoy yaparak kutlamalara renk kattı.</p>
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Etkinliğe katılan Klasik Otomobil Kulübü üyeleri de otomobilleri ile konvoy yaparak kutlamalara renk kattı.

<p>&nbsp;Türk bayrakları ve balonlarla süslenen otomobillere vatandaşlar da ilgi gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ve çocukların, pencerelerden ve balkonlardan eşlik ettiği etkinlikler sırasında, bando orkestraları da marşları ve şarkıları çaldı. Ellerindeki bayraklar ile evlerinin balkon ve pencerelerinden çalınan marşlara eşlik eden vatandaşlar, 101 yıllık gurur ve sevince ortak oldu.</p>
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 Türk bayrakları ve balonlarla süslenen otomobillere vatandaşlar da ilgi gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ve çocukların, pencerelerden ve balkonlardan eşlik ettiği etkinlikler sırasında, bando orkestraları da marşları ve şarkıları çaldı. Ellerindeki bayraklar ile evlerinin balkon ve pencerelerinden çalınan marşlara eşlik eden vatandaşlar, 101 yıllık gurur ve sevince ortak oldu.

<p><strong>VATANDAŞLARA BAYRAK HEDİYE EDİLDİ</strong></p><p>Özel kostümler giyen bando ekiplerinin otobüsle geçişi sırasında çocuklar da büyük bir sevinç yaşadı ve evlerinden büyük bir coşku ile çalınan marşlara eşlik etti.</p>
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VATANDAŞLARA BAYRAK HEDİYE EDİLDİ

Özel kostümler giyen bando ekiplerinin otobüsle geçişi sırasında çocuklar da büyük bir sevinç yaşadı ve evlerinden büyük bir coşku ile çalınan marşlara eşlik etti.

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