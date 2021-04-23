İlk olarak çelenk sunum töreni ile başlayan kutlamalar, ilerleyen saatlerde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımı ile devam etti. Belediye tarafından düzenlenen 23 Nisan Resim ve Şiir Okuma Yarışması’nın ödül töreni de kutlamalar kapsamında gerçekleşti. Farklı yaş gruplarından çocukların eserlerinin değerlendirildiği yarışmada dereceye giren çocuklara ödülleri, Yüksel ve siyasi parti temsilcileri tarafından verildi.
Türk bayrakları ve balonlarla süslenen otomobillere vatandaşlar da ilgi gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ve çocukların, pencerelerden ve balkonlardan eşlik ettiği etkinlikler sırasında, bando orkestraları da marşları ve şarkıları çaldı. Ellerindeki bayraklar ile evlerinin balkon ve pencerelerinden çalınan marşlara eşlik eden vatandaşlar, 101 yıllık gurur ve sevince ortak oldu.
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