<p>Yalova’da Ethem Erten (60), içerisinde 24 ayar granül altın bulunan sabun üretmeye başladı. ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de ihraç edilen sabun, tanesi 400 liradan satılıyor.<br></p>
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Yalova’da Ethem Erten (60), içerisinde 24 ayar granül altın bulunan sabun üretmeye başladı. ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de ihraç edilen sabun, tanesi 400 liradan satılıyor.

<p>Yalova’da 27 yıldır sabun üreticisi olan Ethem Erten, 24 ayar granül altınlı sabun üretmeye başladı.<br></p>
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Yalova’da 27 yıldır sabun üreticisi olan Ethem Erten, 24 ayar granül altınlı sabun üretmeye başladı.

<p>Erten'in ifadelerine göre anesi 400 liradan satılan bu altınlı sabun, müşterilerden yoğun ilgi görüyor. Erten, altınlı sabunu ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de ihraç ediyor.</p>
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Erten'in ifadelerine göre anesi 400 liradan satılan bu altınlı sabun, müşterilerden yoğun ilgi görüyor. Erten, altınlı sabunu ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de ihraç ediyor.

<p><strong>'MODA HALİNE GELDİ'</strong></p><p>Erten, “Son bir yılda altınlı sabun talebi geldi. Biz de bu fikri değerlendirdik ve yaptık. Cilt için zararlı hiçbir durumu yok. 400 liradan alıcı buluyor. Amerika’dan müşterilerim geliyor. Altınlı sabun bizim için yeni bir pazar kapısı. Bu sabun günümüzde moda haline geldi” dedi.<br></p>
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'MODA HALİNE GELDİ'

Erten, “Son bir yılda altınlı sabun talebi geldi. Biz de bu fikri değerlendirdik ve yaptık. Cilt için zararlı hiçbir durumu yok. 400 liradan alıcı buluyor. Amerika’dan müşterilerim geliyor. Altınlı sabun bizim için yeni bir pazar kapısı. Bu sabun günümüzde moda haline geldi” dedi.

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