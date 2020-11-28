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'MODA HALİNE GELDİ'
Erten, “Son bir yılda altınlı sabun talebi geldi. Biz de bu fikri değerlendirdik ve yaptık. Cilt için zararlı hiçbir durumu yok. 400 liradan alıcı buluyor. Amerika’dan müşterilerim geliyor. Altınlı sabun bizim için yeni bir pazar kapısı. Bu sabun günümüzde moda haline geldi” dedi.
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