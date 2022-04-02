Akaryakıt fiyatlarında son durum

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2022 Cumartesi, 11:10
<p>Brent petrol devam eden düşüşle 104 dolar seviyesinin altına indi. Düşüşün ardından, akaryakıt fiyatlarında aşağı ya da yukarı yönlü bir değişiklik olmadı. Son olarak 31 Mart'ta motorinde 88 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti. 2 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine de 80 kuruşluk indirim yapıldı.&nbsp;</p>

Brent petrol devam eden düşüşle 104 dolar seviyesinin altına indi. Düşüşün ardından, akaryakıt fiyatlarında aşağı ya da yukarı yönlü bir değişiklik olmadı. Son olarak 31 Mart'ta motorinde 88 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti. 2 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine de 80 kuruşluk indirim yapıldı. 

<p>Gazete Duvar'ın haberine göre, güncel akaryakıt fiyatları şöyle:</p><p><strong>OPET AKARYAKIT FİYATLARI</strong></p><p>• Kurşunsuz benzin 19 TL</p><p>• Motorin Ultra Force 21,27 TL</p><p>• Motorin Eco Force 21.22 TL</p><p>• Fuel Oil 15.15 TL</p><p>• Kalorifer yakıtı 17,46 TL</p>

Gazete Duvar'ın haberine göre, güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

OPET AKARYAKIT FİYATLARI

• Kurşunsuz benzin 19 TL

• Motorin Ultra Force 21,27 TL

• Motorin Eco Force 21.22 TL

• Fuel Oil 15.15 TL

• Kalorifer yakıtı 17,46 TL

<p><strong>SHELL AKARYAKIT FİYATLARI</strong></p><p>• Kurşunsuz benzin 95 oktan 19 TL</p><p>• Motorin 21.23 TL</p><p>• Gazyağı 20.58 TL</p><p>• Fuel oil 15.09 TL</p><p>• LPG 11.48 TL</p>

SHELL AKARYAKIT FİYATLARI

• Kurşunsuz benzin 95 oktan 19 TL

• Motorin 21.23 TL

• Gazyağı 20.58 TL

• Fuel oil 15.09 TL

• LPG 11.48 TL

<p><strong>PETROL OFİSİ AKARYAKIT FİYATLARI</strong></p><p>• Kurşunsuz benzin 19 TL</p><p>• Motorin 21.23</p><p>• LPG 11.3</p>

PETROL OFİSİ AKARYAKIT FİYATLARI

• Kurşunsuz benzin 19 TL

• Motorin 21.23

• LPG 11.3

<p><strong>BP AKARYAKIT FİYATLARI&nbsp;</strong></p><p>• Kurşunsuz benzin 19 TL</p><p>• Motorin 21.22 TL</p><p>• Gazyağı 19.35 TL</p><p>• Otogaz 11.37 TL</p>

BP AKARYAKIT FİYATLARI 

• Kurşunsuz benzin 19 TL

• Motorin 21.22 TL

• Gazyağı 19.35 TL

• Otogaz 11.37 TL

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