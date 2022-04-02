Akaryakıt fiyatlarında son durum

Brent petrol devam eden düşüşle 104 dolar seviyesinin altına indi. Düşüşün ardından, akaryakıt fiyatlarında aşağı ya da yukarı yönlü bir değişiklik olmadı. Son olarak 31 Mart'ta motorinde 88 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti. 2 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine de 80 kuruşluk indirim yapıldı.