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Gökoğlu, Akdeniz'de olan bu değişikliklerin çevreye, balıkçılığa, balıkçıya, turizme ve insan sağlığına yönelik etkilerinin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kızıldeniz'den gelen balıklar yerli balık türleri üzerinde bir baskı oluşturuyor, onların azalmasına neden oluyor. Yerli balık türlerinin yerini egzotik balıklar alıyor. Kızıldeniz'den gelen balıkların çoğunluğu ekonomik değeri olmayan türlerdir. Balıkçı ağ, araç ve gereçlerine zarar veriyor. Balon balıkları ve deniz anaları balıkçıya ekstra bir iş gücü çıkartıyor, ekonomik zarara neden oluyor. Yine trol ağlarının seçiciliğini azaltarak bu ağlara küçük balıkların da yakalanmasına neden oluyor. Deniz anaları ve balon balıkları balıkçıların sağlıklarına da zarar verebiliyor."