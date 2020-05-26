Bu göçlerin Süveyş Kanalı ve Hint Okyanusu'ndan olduğu gibi ara sıra da
Atlas Okyanusu kökenli türlerin Cebelitarık Boğazı'ndan girmesiyle de
gerçekleştiğine dikkati çeken Gökoğlu, bazen de kültür balıkçılığı amacıyla
getirilen türlerin Akdeniz ortamına kaçmasıyla giriş olduğunu kaydetti. Göçleri
tetikleyen nedenlerin başında küresel ısınmanın geldiğine işaret eden Gökoğlu,
Akdeniz'in biyolojik çeşitlilik açısından giderek tropikalleşmeye başladığına
dikkati çekti.
"Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç eden, İskenderun Körfezi'nde 100'e yakın
Antalya Körfezi'nde ise 65 balık türü tespit edildi. Göçler sadece balıklarla
sınırlı değil. Denizel ortamda bulunan her türlü canlı gruplarından Akdeniz'e
girişler olmaktadır." diyen Gökoğlu, körfezde görülen birçok deniz anası
türünün yerli olmadığına işaret etti. Gökoğlu, "Çok sayıda yengeç, yosun,
istiridye ve midye türleri de Kızıldeniz orjinlidir. Yine derisi dikenliler
olarak bilinen deniz kestanesi ve deniz hıyarlarından bazı türler de
egzotiktir. Balon balığı ve aslan balığına zaten çok sık karşılaşıyoruz. Mesela
Antalya Körfezi'ne gelen kardinal balığı da çok baskın bir tür haline gelmeye
başladı." ifadelerini kullandı.
Gökoğlu, Akdeniz'de olan bu değişikliklerin çevreye, balıkçılığa,
balıkçıya, turizme ve insan sağlığına yönelik etkilerinin olduğunu belirterek,
şöyle konuştu:
"Kızıldeniz'den gelen balıklar yerli balık türleri üzerinde bir baskı
oluşturuyor, onların azalmasına neden oluyor. Yerli balık türlerinin yerini
egzotik balıklar alıyor. Kızıldeniz'den gelen balıkların çoğunluğu ekonomik
değeri olmayan türlerdir. Balıkçı ağ, araç ve gereçlerine zarar veriyor. Balon
balıkları ve deniz anaları balıkçıya ekstra bir iş gücü çıkartıyor, ekonomik
zarara neden oluyor. Yine trol ağlarının seçiciliğini azaltarak bu ağlara küçük
balıkların da yakalanmasına neden oluyor. Deniz anaları ve balon balıkları
balıkçıların sağlıklarına da zarar verebiliyor."
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