Antarktika'nın en hızlı eriyen buzulunun 6 yıllık erime süreci, uzaydan görüntülendi

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 13:32
<p>Antarktika’nın en hızlı eriyen Pine Island Buzulunun (PIG) uzaydan çekilmiş 6 yıllık görselleri, hızlandırılarak video haline getirildi.</p>

Antarktika’nın en hızlı eriyen Pine Island Buzulunun (PIG) uzaydan çekilmiş 6 yıllık görselleri, hızlandırılarak video haline getirildi.

<p>Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı Copernicus kapsamında Pine Island Buzulu, uzaydan 6 yıl boyunca fotoğraflandı.</p>

Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı Copernicus kapsamında Pine Island Buzulu, uzaydan 6 yıl boyunca fotoğraflandı.

<p>Görsellerden elde edilen videoda, 2015 ila 2021 arasında buzulda meydana gelen hızlı erime gözler önüne serildi.&nbsp;</p>

Görsellerden elde edilen videoda, 2015 ila 2021 arasında buzulda meydana gelen hızlı erime gözler önüne serildi. 

<p>Pine Island Buzulunun denize doğru hareketi, 1990 ile 2009 yılları arasında; yılda 2,5 kilometreden yılda 4 kilometreye kadar hızlandı.</p>

Pine Island Buzulunun denize doğru hareketi, 1990 ile 2009 yılları arasında; yılda 2,5 kilometreden yılda 4 kilometreye kadar hızlandı.

<p>Buzulun hızı, daha sonra on yıl boyunca bu yüksek oranda sabitlendi.</p><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x85jag5?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x85jag5?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div>

Buzulun hızı, daha sonra on yıl boyunca bu yüksek oranda sabitlendi.


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