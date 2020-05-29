<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Şerafettin İşler (47), dededen kalma atalık tohumlarla üretim yapıyor. Bahçesinde domates ve biber yetiştiren İşler, tohumlarının aslını koruyarak, bunları çocuklarına miras bırakacak.</span><br></p>
1

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Şerafettin İşler (47), dededen kalma atalık tohumlarla üretim yapıyor. Bahçesinde domates ve biber yetiştiren İşler, tohumlarının aslını koruyarak, bunları çocuklarına miras bırakacak.

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Erciş ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Kadirasker Mahallesi'nde sebze yetiştiren 7 çocuk, 2 torun sahibi Şerafettin İşler, atalık tohumla ürün yetiştiriyor.&nbsp;</span><br></p>
2

Erciş ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Kadirasker Mahallesi'nde sebze yetiştiren 7 çocuk, 2 torun sahibi Şerafettin İşler, atalık tohumla ürün yetiştiriyor. 

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Dedesinden babasına, ondan da kendisine miras kalan tohumlarla ekim yaptığını belirten İşler, hasat zamanı da bir sonraki yıl için tohum saklıyor.&nbsp;</span><br></p>
3

Dedesinden babasına, ondan da kendisine miras kalan tohumlarla ekim yaptığını belirten İşler, hasat zamanı da bir sonraki yıl için tohum saklıyor. 

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Mart ayında ise tohumları kurduğu küçük seralara ekiyor.</span><br></p>
4

Mart ayında ise tohumları kurduğu küçük seralara ekiyor.

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Şerafettin İşler, seralarda yetişen fidelerin bir kısmını pazarda satıyor, bir kısmını da dikerek üretim yapıyor.</span><br></p>
5

Şerafettin İşler, seralarda yetişen fidelerin bir kısmını pazarda satıyor, bir kısmını da dikerek üretim yapıyor.

<p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;color:#636363">Deden babadan aldığı tohumları genetiği bozulmadan yıllardır muhafaza eden İşler, bu tohumları çocuklarına miras bırakarak gelecek neslin de organik sebze tüketmesini amaçlıyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
6

Deden babadan aldığı tohumları genetiği bozulmadan yıllardır muhafaza eden İşler, bu tohumları çocuklarına miras bırakarak gelecek neslin de organik sebze tüketmesini amaçlıyor.


7
8
9
10

Video Haberler