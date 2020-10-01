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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokolle ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı 'projesi kapsamında, Seddülbahir açıklarında bulunan 'H.M.S. Majestic' batığını belgeleme çalışmaları TÜBİTAK Marmara Araştırma gemisi tarafından yürütülüyor. Alman U-21 denizaltısı tarafından batırılan ve 24 metre derinlikte bulunan 120 metre uzunluğundaki geminin, gelecek yaz aylarında dalış turizmine açılması için çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtildi.