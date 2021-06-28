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“Rahatsız olduğu için görüşemedik”

Aynı mahallede giyim mağazası işleten Baki Polat da, “Uğurtan Bey’i küçüklükten beri oynadığı dizilerden biliyoruz ama buraya taşındığından beri de kendisini tanıyoruz. Konuşmak istedik ama rahatsız olduğu için görüşemedik. Genelde uzaktan gördük. Hastaneye giderken denk geliyorduk. Sağlık sorunlarından dolayı balkondan dahi el sallayamadı maalesef. Böyle eski bir sanatçı ile konuşabilseydik çok mutlu olurduk. Bir el sallaması bile bizi mutlu edebilirdi” diye konuştu.