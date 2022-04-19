Bram Stoker 110 yıl önce bugün hayatını kaybetti

Abraham Bram Stoker, 8 Kasım 1847 tarihinde doğdu. 20 Nisan 1912'de hayatını kaybeden İrlandalı yazarın zor bir çocukluğu oldu. Nedeni bilinmeyen bir hastalıktan dolayı bir süre ayağa kalkamadı ancak daha sonra iyileşerek sıradan bir çocukluk dönemi geçirdi. Çocukluğunda onu derinden etkileyen kıtlık döneminin daha sonra ürettiği eserlerde izleri görüldü.

Dünyanın en çok okunan kitaplarından olduğu bilinen Dracula'yı yazan Stoker, mektup-roman tarzında yepyeni ve gotik bir evren kurarak okuyucularını kendisine hayran bıraktı.

İşte ölüm yıldöneminde Bram Stoker'ın tüm yaşam öyküsü...