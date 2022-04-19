Bram Stoker 110 yıl önce bugün hayatını kaybetti
Abraham Bram Stoker, 8 Kasım 1847 tarihinde doğdu. 20 Nisan 1912'de hayatını kaybeden İrlandalı yazarın zor bir çocukluğu oldu. Nedeni bilinmeyen bir hastalıktan dolayı bir süre ayağa kalkamadı ancak daha sonra iyileşerek sıradan bir çocukluk dönemi geçirdi. Çocukluğunda onu derinden etkileyen kıtlık döneminin daha sonra ürettiği eserlerde izleri görüldü.
Dünyanın en çok okunan kitaplarından olduğu bilinen Dracula'yı yazan Stoker, mektup-roman tarzında yepyeni ve gotik bir evren kurarak okuyucularını kendisine hayran bıraktı.
İşte ölüm yıldöneminde Bram Stoker'ın tüm yaşam öyküsü...
Stoker, yaşamının ilk yıllarını doktorların teşhis edemediği bir nedenden ötürü yatalak hasta olarak geçirdi. Hastalığının Guillain-Barré sendromu (GBS) olduğu düşünülüyor. Çocukluğu yatağında annesinin anlattığı İrlanda masalları ve korku hikâyelerini dinlemekle geçti. Ülkede Büyük Açlık yaşanıyordu. İleride yazacağı ünlü romanı Drakula'daki kurgusal salgın ve açlık öykülerinin, çocukluk yıllarında tanıklık ettiği Büyük İrlanda Patates Kıtlığı’nın etkisi olduğu düşünülüyor.
Öğrenimi bittikten sonra babası gibi bir devlet memuru oldu. Dublin'de devlet memurluğu görevini sürdürdüğü on yıl boyunca bir yandan da ücret talep etmeksizin tiyatro eleştirileri yazarak babasının merakını sürdürdü. 1876'da yazdığı bir yazı sayesinde dönemin oyuncusu Henry Irving ile tanışıp arkadaş oldu.
Öğrencilik günlerinden tanıştığı Florence Balcombe ile 1878'de evlendi ve bu evlilikten bir oğlu oldu. Stoker çifti evliliklerinin ilk yılında Londra'ya yerleşti. Devlet memurluğundan istifa eden Abraham Stoker, Londra'da dost Henry Irving’in sahibi olduğu Lyceum Tiyatrosu’nda yöneticiliğe başladı ve bu görevi 27 yıl sürdürdü. Irving'in asistanı olması nedeniyle dönemin pek çok önemli sanatçı ve politikacısıyla tanışma fırsatı buldu.
Irving'in yanında işini sürdürürken yazarlığı da bırakmadı. İlk kitabı (The Duties of Clerks of Petty Sessions in Ireland) 1879'da yayımlandı. Macar yazar ve seyyah Armin Vambery ile tanışması ona Drakula için ilham verdi. Irving'in turneleri sırasında onunla beraber dünyayı gezse de Doğu Avrupa'ya hiç görmedi. Yıllarca Avrupa folklorunu ve vampir mitolojisini inceledi.
1890'da yazmaya başladığı Dracula romanını 1897'de baskıya verdi. Yayıncılar romanı çok uzun bulduğu için romandan çıkarttığı giriş kısmı "Dracula's Guest" ilk basımlarda yer almadı. Stoker'ın ölümünden sonra eşi bu bölümü özel olarak yayınladı.
Adı günümüzde Drakula ile özdeşleşse de kendi zamanında daha çok, Irving’in ölümünden sonra, yazdığı Personal Reminiscences of Henry Irving (1906) adlı kitabı ün yaptı. Drakula'nın ünlendiğini göremeden 20 Nisan 1912'de hayatını kaybetti. Ölüm sebebinin frengi olduğu öne sürüldü. Cenazesi yakılan sanatçının külleri Londra’daki Golders Green Krematoryumu’nda bulunuyor.
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