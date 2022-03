"TÜRK FUTBOLU BATMA NOKTASINDA"

"Galatasaray’ın geleceğini değiştirmek için yola çıktığımızı her zaman söyledik. Beklediğimizden zor zamanlarımız oldu ama biz, Galatasaray’ın sürdürülebilir başarısı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Türk futbolu batma noktasında. Türk futbolunun içinden geçtiği bu zor günlerden ilk çıkanın Galatasaray olması bizim amacımız. Galatasaray’ın eşleşmelerde şansı her zaman yüzde 51’dir. Biz her maça Galatasaray olarak kazanmak ve tur atlamak için çıkarız."