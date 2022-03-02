“PEP, TORRENT ÇÖZER DEDİ”

"Torrent benim çok fazla detaylı görüşerek karar verdiğim hoca. Hem Torrent’e hem de yardımcılarının bilgisine çok güveniyorum. Sonuna kadar arkalarındayım. Uzun yıllar beraber çalıştığı Guardiola ile görüştüm. Pep, ‘Futbolda bir çözüm varsa Torrent oradadır’ dedi. Galatasaray’a yakışan bir teknik direktör. Yardımcıları da öyle. Takımın fiziksel performansının nasıl değiştiğini görüyoruz. Taktik ve fizik değişimini görebiliyoruz. Yakında sahada da bunu göreceğiz. Taraftarımızın takımına, oyunculara ve mevcut hocalarına son dakikaya kadar sahip çıkmalarını rica ediyorum. Bizi istemiyor olabilirler ama sahada terini akıtan oyunculara, onları hazırlayan teknik ekibe büyük destek vermeliler. Galatasaray’da çok uzun zaman başarı elde edilemeyen dönemlerde taraftar olan bir başkan olarak söylüyorum bunları. Toparlıyorlar, çok fazla emek sarf ediyorlar."