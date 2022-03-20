Burdur Gölü yine köpürdü
Tedirginliğe neden olan köpürme ile ilgili konuşan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, köpürmenin, kanalizasyon suyunun karışması sonrası oluşabildiği gibi doğal ve temiz sularda da rastlanılan durum olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Gülle, kış aylarında suda artış gösteren çözünmüş organik maddelerin yüksek pH ve tuzluluk etkisiyle sabunlaştığını söyledi. Gülle, bu sabunlaşmanın rüzgarın karıştırma kuvvetiyle de köpürmeye neden olduğunu aktardı. Prof. Dr. Gülle, köpürmenin gölün kirletilmesi veya kirliliğiyle doğrudan ilişkisi olmadığını belirterek, "Bu durum tek bir etkenden değil; birçok etkenin bileşkesinden oluşan bir olaydır" dedi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Van'da yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: Ç
- Ukrayna'da 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
- Denizli’de çiftçi ve esnaftan traktörlü protesto
- Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu
- Alkollü sürücüye Hamileyim diyen eşinin önünde saldırı
- Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
- Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı
- Varank: Cumhurbaşkanımız dertlidir
En Çok Okunan Haberler
- Babadan devraldığı 59 yıllık kokuları özveriyle üretiyor
- CHP'li isimden 'süt fiyatı' tepkisi
- Kağıt kıtlığından bazı okullarda sınavlar ertelendi
- Uzmanı uyardı: 'Göz basıncındaki' değişime dikkat!
- Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'ya gidiyor
- ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?
- Uzmanından 'uyku apnesi' uyarısı
- Çocuklarda sağlık 'dişten' başlıyor
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat