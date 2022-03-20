Burdur Gölü yine köpürdü

Prof. Dr. Gülle, kış aylarında suda artış gösteren çözünmüş organik maddelerin yüksek pH ve tuzluluk etkisiyle sabunlaştığını söyledi. Gülle, bu sabunlaşmanın rüzgarın karıştırma kuvvetiyle de köpürmeye neden olduğunu aktardı. Prof. Dr. Gülle, köpürmenin gölün kirletilmesi veya kirliliğiyle doğrudan ilişkisi olmadığını belirterek, "Bu durum tek bir etkenden değil; birçok etkenin bileşkesinden oluşan bir olaydır" dedi.