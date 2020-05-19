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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa’da coşkuyla kutlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, bayraklarla donatılmış klasik 12 araç, Bursa’nın dört bir yanını dolaşarak, pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evde olan vatandaşlara neşeli dakikalar yaşattı.

