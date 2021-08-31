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Tüketicilerin gıda maliyetlerini azaltmak ve gıda israfını önlemek için uygulayabilecekleri birçok püf nokta var. Özellikle süt ve süt ürünleri, yeşillikler ve bazı meyveler çabuk bozulma, filizlenme ve çürüme eğiliminde. Aslında taze ürünleri mümkün olduğunca uzun süre iyi durumda tutmanın ve raf ömrünü uzatmanın sırrı yiyecekleri uygun şekilde saklamaktan geçiyor.

Bu beş pratik gıda saklama ipucu sayesinde mutfağınıza daha az harcama yapabilir ve aldığınız ürünlerin israfını önleyebilirsiniz.

İşte buzdolabındaki ürünleri taze tutmak için kullanabileceğiniz 5 ipucu...