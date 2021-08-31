<p>Tüketicilerin gıda maliyetlerini azaltmak ve gıda israfını önlemek için uygulayabilecekleri birçok püf nokta var. Özellikle süt ve süt ürünleri, yeşillikler ve bazı meyveler çabuk bozulma, filizlenme ve çürüme eğiliminde. Aslında taze ürünleri mümkün olduğunca uzun süre iyi durumda tutmanın ve raf ömrünü uzatmanın sırrı yiyecekleri uygun şekilde saklamaktan geçiyor.&nbsp;</p><p>Bu beş pratik gıda saklama ipucu sayesinde mutfağınıza daha az harcama yapabilir ve aldığınız ürünlerin israfını önleyebilirsiniz.</p><p><strong>İşte buzdolabındaki ürünleri taze tutmak için kullanabileceğiniz 5 ipucu...</strong></p>
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Tüketicilerin gıda maliyetlerini azaltmak ve gıda israfını önlemek için uygulayabilecekleri birçok püf nokta var. Özellikle süt ve süt ürünleri, yeşillikler ve bazı meyveler çabuk bozulma, filizlenme ve çürüme eğiliminde. Aslında taze ürünleri mümkün olduğunca uzun süre iyi durumda tutmanın ve raf ömrünü uzatmanın sırrı yiyecekleri uygun şekilde saklamaktan geçiyor. 

Bu beş pratik gıda saklama ipucu sayesinde mutfağınıza daha az harcama yapabilir ve aldığınız ürünlerin israfını önleyebilirsiniz.

İşte buzdolabındaki ürünleri taze tutmak için kullanabileceğiniz 5 ipucu...

<p><strong>1- Süt ürünlerini ters çevirerek saklayın</strong></p><p>Yoğurt, süzme peynir veya ekşi krema kabını buzdolabına ters bir şekilde yerleştirin. Bu ne işe yarar? Kabı ters çevirerek, yiyeceklerin bozulmasına neden olabilecek bakterilerin oluşumunu engelleyen bir vakum etkisi yaratır. Bu yöntemi denerseniz ürününüzün bozulması önlenecek ve raf ömrü uzayacaktır.</p>
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1- Süt ürünlerini ters çevirerek saklayın

Yoğurt, süzme peynir veya ekşi krema kabını buzdolabına ters bir şekilde yerleştirin. Bu ne işe yarar? Kabı ters çevirerek, yiyeceklerin bozulmasına neden olabilecek bakterilerin oluşumunu engelleyen bir vakum etkisi yaratır. Bu yöntemi denerseniz ürününüzün bozulması önlenecek ve raf ömrü uzayacaktır.

<p><strong>2- Muz saplarını streç filme sarın</strong></p><p>Bu yöntemle muzlarınızı daha uzun süre taze tutabilirsiniz. Muzu satın aldıktan sonra, saplarından tek tek ayırın ve ardından her bir muzun sapının etrafına küçük bir parça streç film sarın. Streç film, muzların olgunlaşırken doğal olarak ürettiği etilen gazının tutulmasına yardımcı olur ve meyveyi çok hızlı olgunlaştırmaktan korur.</p>
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2- Muz saplarını streç filme sarın

Bu yöntemle muzlarınızı daha uzun süre taze tutabilirsiniz. Muzu satın aldıktan sonra, saplarından tek tek ayırın ve ardından her bir muzun sapının etrafına küçük bir parça streç film sarın. Streç film, muzların olgunlaşırken doğal olarak ürettiği etilen gazının tutulmasına yardımcı olur ve meyveyi çok hızlı olgunlaştırmaktan korur.

<p><strong>3- Peyniri nemli tutun</strong></p><p>Peynirin ömrünü uzatmak için nem dengesini iyi korumak gerekir. Peyniri direkt plastik bir kapta saklamak peynirin nefes almasını engelleyecektir bu yüzden en iyi yöntem peyniri yağlı kağıda sarıp sonra bir kabın içerisinde buzdolabında saklamaktır.</p>
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3- Peyniri nemli tutun

Peynirin ömrünü uzatmak için nem dengesini iyi korumak gerekir. Peyniri direkt plastik bir kapta saklamak peynirin nefes almasını engelleyecektir bu yüzden en iyi yöntem peyniri yağlı kağıda sarıp sonra bir kabın içerisinde buzdolabında saklamaktır.

<p><strong>4- Patatesleri elma ile beraber saklayın</strong></p><p>Erken filizlenmeyi önlemek için patatesleri elmalarla bir araya koyup saklayın çünkü elmalar, patateslerin taze kalmasına yardımcı olan ve filizlenmelerini engelleyen bir kimyasal salgılar. Ayrıca erken filizlenmeyi önlemek için patatesleri soğanlardan uzak, serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin. Patatesleri soğanlara yakın tutmak erken filizlenmeye neden olur.</p>
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4- Patatesleri elma ile beraber saklayın

Erken filizlenmeyi önlemek için patatesleri elmalarla bir araya koyup saklayın çünkü elmalar, patateslerin taze kalmasına yardımcı olan ve filizlenmelerini engelleyen bir kimyasal salgılar. Ayrıca erken filizlenmeyi önlemek için patatesleri soğanlardan uzak, serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin. Patatesleri soğanlara yakın tutmak erken filizlenmeye neden olur.

<p><strong>5- Yeşillikleri kağıt havlularda saklayın</strong></p><p>Yeşilliklerinizi korumanın ve ömrünü uzatmanın en iyi yolu, onları tamamen kuru bir kağıt havluya sarmanız ve büyük bir kapta saklamanız. Kağıt havlu, yeşillikleri sağlıklı bir nem seviyesinde tutarken onları taze ve bozulmamış halde tutmaya da yardımcı olur.</p>
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5- Yeşillikleri kağıt havlularda saklayın

Yeşilliklerinizi korumanın ve ömrünü uzatmanın en iyi yolu, onları tamamen kuru bir kağıt havluya sarmanız ve büyük bir kapta saklamanız. Kağıt havlu, yeşillikleri sağlıklı bir nem seviyesinde tutarken onları taze ve bozulmamış halde tutmaya da yardımcı olur.

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