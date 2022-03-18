Çanakkale şehitleri kar yağışı altında anıldı

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 11:44
<p>18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi.&nbsp;</p>

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. 

<p>Kar altında gerçekleştirilen törende; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Garnizon Komutanlığına vekaleten 3.Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehitlerin aziz hatırası için dua edip, Çanakkale Anıtı’na çelenk bıraktı.</p>

Kar altında gerçekleştirilen törende; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Garnizon Komutanlığına vekaleten 3.Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehitlerin aziz hatırası için dua edip, Çanakkale Anıtı’na çelenk bıraktı.

<p>Şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.&nbsp;</p>

Şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. 

<p>Kar altında gerçekleştirilen törende; Çelik bir konuşma yaparken, Vali Yerlikaya, Şehitlik Defteri’ne duygularını yazdı.&nbsp;</p>

Kar altında gerçekleştirilen törende; Çelik bir konuşma yaparken, Vali Yerlikaya, Şehitlik Defteri’ne duygularını yazdı. 

<p>Anıt önündeki anma, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un okuduğu dualarla sona erdi. Yerlikaya, Ergün ve İmamoğlu, tören alanında bulunan gençler ve gazilerle ayrı ayrı anı fotoğrafları çektirdi.&nbsp;</p>

Anıt önündeki anma, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un okuduğu dualarla sona erdi. Yerlikaya, Ergün ve İmamoğlu, tören alanında bulunan gençler ve gazilerle ayrı ayrı anı fotoğrafları çektirdi. 

<p>Resmi anmaya katılan protokol, törenin ardından Edirnekapı Şehitliği’ndeki şehit kabirlerini ziyaret etti ve şehit yakınlarının acılarına ortak oldu.</p>

Resmi anmaya katılan protokol, törenin ardından Edirnekapı Şehitliği’ndeki şehit kabirlerini ziyaret etti ve şehit yakınlarının acılarına ortak oldu.

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