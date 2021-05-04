2

1967’de yapılan ve yarım asrı aşan süredir Ankara’nın çoğu spor kulübüne hizmet eden stadyum hakkında, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanları 2012 yılında tamamen çürüdüğü yönünde rapor hazırlamıştı. Ancak 2012 yılından beri herhangi bir işleme tabi olmayan stadın ne zaman yıkılacağı merak uyandırıyor.