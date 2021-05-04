<p>Başkent’in 37 bin kişilik kapasiteye sahip, yarım asırlık çınarı Cebeci İnönü Stadyumu yıkılacağı günü bekliyor.</p>
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Başkent’in 37 bin kişilik kapasiteye sahip, yarım asırlık çınarı Cebeci İnönü Stadyumu yıkılacağı günü bekliyor.

<p>1967’de yapılan ve yarım asrı aşan süredir Ankara’nın çoğu spor kulübüne hizmet eden stadyum hakkında, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanları 2012 yılında tamamen çürüdüğü yönünde rapor hazırlamıştı. Ancak 2012 yılından beri herhangi bir işleme tabi olmayan stadın ne zaman yıkılacağı merak uyandırıyor.</p>
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1967’de yapılan ve yarım asrı aşan süredir Ankara’nın çoğu spor kulübüne hizmet eden stadyum hakkında, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanları 2012 yılında tamamen çürüdüğü yönünde rapor hazırlamıştı. Ancak 2012 yılından beri herhangi bir işleme tabi olmayan stadın ne zaman yıkılacağı merak uyandırıyor.

<p>2012’de alınan “maç oynamaya elverişli değil” kararından sonra hakkında birçok farklı iddia ortaya atıldı. Zaman zaman stadın yerine AVM, yurt ya da otopark yapılacağı konuşuldu. En son olarak Millet Bahçesi yapılacağı ifade edildi.</p>
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2012’de alınan “maç oynamaya elverişli değil” kararından sonra hakkında birçok farklı iddia ortaya atıldı. Zaman zaman stadın yerine AVM, yurt ya da otopark yapılacağı konuşuldu. En son olarak Millet Bahçesi yapılacağı ifade edildi.

<p>Faal olduğu dönemde 37 bin kişilik kapasitesi ile Ankara’nın en büyük Türkiye’nin ise 5. büyük stadyumu olma özelliği taşıyan stat en son 2015 yılında Ziraat Türkiye Kupası’nda Ankaragücü ile Başakşehir maçına ev sahipliği yaptı.</p>
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Faal olduğu dönemde 37 bin kişilik kapasitesi ile Ankara’nın en büyük Türkiye’nin ise 5. büyük stadyumu olma özelliği taşıyan stat en son 2015 yılında Ziraat Türkiye Kupası’nda Ankaragücü ile Başakşehir maçına ev sahipliği yaptı.

<p>Uzun süredir atıl durumda olan ve geleceği belirsiz olan stadın yakınında bulunan esnaf ve mahalleli durumun ne olacağını ve nereye varacağını merak ediyor.</p>
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Uzun süredir atıl durumda olan ve geleceği belirsiz olan stadın yakınında bulunan esnaf ve mahalleli durumun ne olacağını ve nereye varacağını merak ediyor.

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