"Sadece Muğla ve 12 ilçesinin araç muayene istasyonlarının işletme hakkını 2008'de 20 yıllığına 30 milyon dolara aldı. Tolga Ağar bunun için, 4 Mart 2008 tarihinde, İstanbul'da 500 bin TL sermayeli şirket kurdu. Hiç ticaret yapmamış, para kazanmamış biri iş dünyasına 30 milyon dolar ile nasıl girebilir?" ifadelerini kullanan Başarır, "Emekli maaşı 17 bin civarı olan Mehmet Ağar mı vermiş 30 milyon doları?" diye sordu.
Paranın izini sürdüğünü belirten Başarır, ulaştığı sonuçları şöyle sıraladı:
"Tolga Ağar Elazığ Milletvekili ama Muğla'daki araç muayene istasyonlarının sahibi. Bodrum'da Yalıkavak Marina'da yönetim kurulu üyesi. Babası, birkaç gün önceye kadar Bodrum Yalıkavak Marina'da yönetim kurulu başkanı idi. Paranın izini sürdüğümüzde, takip ettiğimizde Türkiye'de hep iktidara yakın isimler karşımıza çıkıyor.
Mehmet Ağar'ın babası memurdu, kendisi önce memur sonra siyasetçi, hayatında hiç ticaret yapmamış. Oğlu Zülfü Tolga Ağar ise 33 yaşındayken 2008 yılında Muğla ve 12 ilçesinin Taşıt Muayene İstasyonları işletme hakkını 20 yıl için 30 milyon dolara alıyor. Parayı takip ettiğimizde karşımıza yine AKP çıkıyor."
Başarır, "Tolga Ağar'ın yönetim kurulu üyesi olduğu tek yer Bodrum Yalıkavak Marina mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Petrol şirketlerinden, restoranlara kadar çoğu şirketin yönetim kurulu üyesi. Yalıkavak Marina'da, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları, şirketin yönetim kurulunun, Tolga Ağar Meclis'e girdikten sonra 27 Eylül 2018'de toplandığını gösteriyor. Toplantıda, baba Ağar ve oğlu 27 Eylül 2021 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçiliyor. İTO kayıtlarında baba Ağar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu görülüyor. Ben de bu bilgileri kamuoyuyla 12 Mayıs 2021 tarihinde paylaşmıştım. İyi işletildiği taktirde marinanın yıllık cirosu 30-35 milyon dolar, yıllık 20 milyon dolar kâr bırakabilir. Bir tek Marina değil…"
Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Başarır sözlerine şöyle devam etti:
"Baba-oğul Ağar'lar MAG Petrolcülük ve İstasyon İşletmeciliği A.Ş.'yi (2013) de birlikte yönetiyorlar. Ticaret Bakanlığı kayıtlarına göre, Mehmet Ağar, burada da yönetim kurulu başkanı. Oğlu Tolga Ağar da yönetim kurulu başkanvekili. Ayrıca, Tolga Ağar, TAO Grup Restoran Hizmetleri A.Ş.'nin de ortağı. Firmanın adresi Üsküdar'da. Yine Ticaret Bakanlığı kayıtlarına göre; Tolga Ağar, 7 Mayıs 2018'den bu yana KAB Restoran Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin tek pay sahibi."
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