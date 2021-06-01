5

Mehmet Ağar'ın babası memurdu, kendisi önce memur sonra siyasetçi, hayatında hiç ticaret yapmamış. Oğlu Zülfü Tolga Ağar ise 33 yaşındayken 2008 yılında Muğla ve 12 ilçesinin Taşıt Muayene İstasyonları işletme hakkını 20 yıl için 30 milyon dolara alıyor. Parayı takip ettiğimizde karşımıza yine AKP çıkıyor."

Başarır, "Tolga Ağar'ın yönetim kurulu üyesi olduğu tek yer Bodrum Yalıkavak Marina mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Petrol şirketlerinden, restoranlara kadar çoğu şirketin yönetim kurulu üyesi. Yalıkavak Marina'da, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları, şirketin yönetim kurulunun, Tolga Ağar Meclis'e girdikten sonra 27 Eylül 2018'de toplandığını gösteriyor. Toplantıda, baba Ağar ve oğlu 27 Eylül 2021 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçiliyor. İTO kayıtlarında baba Ağar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu görülüyor. Ben de bu bilgileri kamuoyuyla 12 Mayıs 2021 tarihinde paylaşmıştım. İyi işletildiği taktirde marinanın yıllık cirosu 30-35 milyon dolar, yıllık 20 milyon dolar kâr bırakabilir. Bir tek Marina değil…"