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EN ÇOK HANGİ MODEL ARAÇ İLANLARI VERİLDİ?

arabam.com’da mayıs ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,5 oranı ile 2017 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2016, 2012 ve 2015 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %13,9’unu oluşturuyor. 2010 ve öncesi yıllara ait araçların ilan sayılarında küçük de olsa artış yaşanırken yaşı daha genç olan araçların ilan sayılarında da küçük düşüşler gözlemlendi. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi: