Talebin, üretimine ara verilen markaların da ikinci el araçlarına yöneldiğini söylemek mümkün. Çip krizi, yüksek kilometreli araçlarını elinden çıkarmaya çalışan kişileri de aracını satma yönünde etkiliyor. arabam.com’daki ilanlar incelendiğinde görece yüksek kilometreli araçlardaki artış, bu görüşü destekliyor. Kapanma süreci boyunca da araçların, ilanda kalma sürelerinde artışlar yaşandığı gözlemlenmişti. Bununla birlikte yaz aylarının gelmesi ve hafta sonu kısıtlamalarının kademeli olarak kalkacak olmasıyla tatil planları yapmaya başlayan tüketicilerin, araç satın alma trendine yöneleceği tahmin ediliyor. Artan talep karşısında fiyatlarda bir hareketlilik söz konusu olabilir.
Koronavirüsün otomotiv sektörüne olan etkileri devam ederken 1 Haziran 2021 tarihi itibari ile kısıtlamaların kademeli olarak kalkmasıyla, ertelenen taleplerin artış göstermesi bekleniyor. Öte yandan devam eden çip krizi giderek büyüyor ve tedarik nedeniyle olumsuz etkilenen sıfır km. araçların, 2. el araç fiyatlarını da artış yönünde etkilemesi bekleniyor. Türkiye’de Ford Otosan, Renault, Tofaş, Honda gibi markalar üretimini sınırlandırmaya gitmişti. arabam.com’da verilen araç ilanları incelendiğinde ise en çok ilanda bulunan araç markaları sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda olarak görünüyor.
2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz mayıs ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına ışık tutacak istatistikler paylaştı. Mayıs ayında en çok ilan “otomobiller” için ve 50.000 TL – 100.000 TL aralığındaki fiyatı daha makul sayılabilecek araçlar için verilmiş durumda. Mayıs boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş ikinci el arabam.com analizi şöyle:
MARKALARIN MAYIS AYI ORANLARI
arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %19 ile Nissan Qashqai ve Dacia Duster’ın oldu. Bu araçları sırasıyla Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Mitsubishi L 200, Nissan Juke izliyor.
EN ÇOK HANGİ MODEL ARAÇ İLANLARI VERİLDİ?
arabam.com’da mayıs ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,5 oranı ile 2017 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2016, 2012 ve 2015 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %13,9’unu oluşturuyor. 2010 ve öncesi yıllara ait araçların ilan sayılarında küçük de olsa artış yaşanırken yaşı daha genç olan araçların ilan sayılarında da küçük düşüşler gözlemlendi. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:
MOTOR HACMİNE GÖRE İLANLARIN DAĞILIMI
Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %29, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %54’ünü oluşturuyor. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.
DÜZ VİTESLİ ARAÇLAR DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR
Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Düz vitesli araçlar mayıs ayında ilanların %68’ini oluşturuyor. Yarı otomatik vitesli araçlar ise ilanların %16’sını oluşturuyor. Düz vitesli araçlarda yakıt tüketimi daha az olduğundan ve otomatik vitesli araçlara göre daha ucuz olduğundan tüketicilerin uygun bütçeli araçlara yöneliminin olduğunu söylemek mümkün. Otomatik vitesli araçların ilan oranı ise %16 olarak devam ediyor. Mayıs ayı ilanlarının şanzıman tipine göre dağılımı aşağıdaki gibi:
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