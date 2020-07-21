Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Yaşar Doğan, müdahale ederek cisimleri nefes ve yemek borusu ile
mideden gerçekleştirdiği operasyonlarla çıkardı. Haftada 3 ile 5 arasında
vakaya müdahale ettiklerini belirten Prof. Dr. Doğan, yabancı cisim yutması
şikayeti ile kendilerine gelen çocuklarda başta madeni para olmak üzere pil,
misket, toplu ve çengelli iğne, vida, saat pili, düğme, tel toka, gazoz
kapakları, küçük oyuncaklar ve çok sayıda küçük metal çıkarttıklarını söyledi.
Her türlü yabancı cisim yutması şikayeti ile
karşılaştıklarını belirten FÜ Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, “Özellikle son dönemlerde madeni
paraların kullanıma girmesiyle birlikte madeni para başta olmak üzere çocukluk
döneminde özellikle ilk 6 ay ve 18 yaş arasındaki hemen hemen her yaş döneminde
çok fazla sayıda aylık olarak bize yabancı cisim yutulması söz konusu. Bu
yabancı cisim örneklerde de görüldüğü gibi çoğunlukla madeni para olmak üzere toplu
iğne veya günlük hayatta kullanılabileceğimiz madeni eşyalar, gazoz kapakları
veya çakmak başlıkları, çengelli iğneler olmak üzere hemen hemen her türlü
paralar çocuklar tarafından yutulmaktadır” dedi.
Erken dönemde risk faktörlerin olduğuna dikkat çeken Prof.
Dr. Doğan, “Bunlar bazen yemek borusuna kaçmakta bazen de nefes borusuna
kaçmaktadırlar. Tabi bunun ayrımını dikkatli bir şekilde yapmak lazım.
Özellikle nefes borusuna kaçanlar çok ciddi hayati risk teşkil etmektedirler.
Özellikle yemek borusuna kaçanların da çocuklarda çok ciddi yutma problemleri,
salya akması, ciddi boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü oluşturduğundan dolayı erken
dönemde bize getirilmesi, gerekli olan endoskopik işlemleri ile başarılı bir
şekilde çıkarılmaktadır. Burada görüldüğü gibi çok sayıda yabancı cisimlerin
son bir buçuk ile iki yıl arasında çıkarıldığını görmekteyiz. Bunların kat kat
fazlası da envanterimizde bulunmakta” şeklinde konuştu.
Ailelerin bu tür durumlarda çok dikkatli olması gerektiğine
dikkat çeken Doğan, “Çocukların etrafında yutabilecekleri hemen hemen hiçbir
madeni eşya bulundurmamaları önem arz etmektedir. Erken dönemde aile farkına
varırsa mümkün olduğu kadar zaman kaybetmeden bize getirmeleri hayati önem arz
etmektedir. Özellikle bu yabancı cisimleri yutan çocukların aileleri tarafından
mümkün olduğu kadar eğer ağız içerisinde görülebilecek bir noktadaysa çıkarmaya
çalışabilirler fakat görülemeyecek bir noktadaysa mümkün olduğu müddetçe
herhangi bir girişimde bulunmadan veya müdahale etmeden hızlı bir şekilde soluk
borularını veya ağızlarını açık bırakacak şekilde bize getirmeleri gerekmektedir.
Bu yabancı cisimlerin içerisinde maddi değeri çok yüksek olan yabancı cisimler
de bulunmaktadır. Onları da çıkardığımız zaman genellikle ailelere iade
etmekteyiz. Burada bulunanlar genellikle maddi değeri olmayan eşyalar. Haftada
genellikle bize 3 ile 5 arasında yabancı cisim yutma yakınması ile gelen
çocuklar olmaktadır. Gerekli olan işlemleri çok hızlı bir şekilde yaptıktan
sonra sağlıklı bir şekilde evlerine gönderiyoruz” diye konuştu.
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