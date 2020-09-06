Film, David Fincher’in 2003 yılında hayatını kaybeden babası Jack Fincher’in ölümünden önce kaleme aldığı bir senaryoya dayanıyor. Aslında David Fincher, 1997’de The Game filmini çektikten sonra bu filmi yönetmek istemiş ancak projeyi hayata geçirmek konusunda türlü türlü engellerle karşılaşmıştı. Usta yönetmen, sonunda bu filmi çekerek bir nevi hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Citizen Kane’in çalkantılı geçen senaryo yazım sürecine odaklanan filmin oyuncu kadrosunda Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Tom Burke, Charles Dance, Tuppence Middleton, Arliss Howard, Joseph Cross, Ferdinand Kingsley, Jamie McShane, Sam Troughton, Toby Leonard Moore ve Tom Pelphrey gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
Gary Oldman‘ın Herman Mankiewicz’i canlandırdığı filmde Orson Welles‘i geçtiğimiz yıl The Souvenir ile adından övgüyle söz ettiren Tom Burke canlandırıyor. Amanda Seyfried, Citizen Kane’deki Susan Kane karakterinin ilham kaynağı olan Hollywood yıldızı Marion Davies‘e hayat verirken; Lily Collins de Herman Mankiewicz’in sekreterini canlandırıyor. All About Eve, Cleopatra, A Letter to Three Wives filmlerinin Oscar ödüllü senaristi ve yönetmeni, aynı zamanda Herman Mankiewicz’in kardeşi Joseph Mankiewicz’e ise Banshee ve Iron Fist gibi dizilerle tanınan, bu yıl Ozark’ın 3. sezonunda sergilediği performansla adından övgüyle söz ettiren Tom Pelphrey hayat veriyor.
Konusu, yönetmeni ve oyuncu kadrosuyla merak uyandıran film, sonbaharda Netflix’te izleyici ile bulaşacak. Filmden yayınlanan ilk görsellere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: filmloverss
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