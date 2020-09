5

Gary Oldman‘ın Herman Mankiewicz’i canlandırdığı filmde Orson Welles‘i geçtiğimiz yıl The Souvenir ile adından övgüyle söz ettiren Tom Burke canlandırıyor. Amanda Seyfried, Citizen Kane’deki Susan Kane karakterinin ilham kaynağı olan Hollywood yıldızı Marion Davies‘e hayat verirken; Lily Collins de Herman Mankiewicz’in sekreterini canlandırıyor. All About Eve, Cleopatra, A Letter to Three Wives filmlerinin Oscar ödüllü senaristi ve yönetmeni, aynı zamanda Herman Mankiewicz’in kardeşi Joseph Mankiewicz’e ise Banshee ve Iron Fist gibi dizilerle tanınan, bu yıl Ozark’ın 3. sezonunda sergilediği performansla adından övgüyle söz ettiren Tom Pelphrey hayat veriyor.

Konusu, yönetmeni ve oyuncu kadrosuyla merak uyandıran film, sonbaharda Netflix’te izleyici ile bulaşacak. Filmden yayınlanan ilk görsellere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: filmloverss