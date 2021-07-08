5
Atabay, "Bunun için bölgemiz çok avantajlı, elimizdeki imkanları iyi değerlendirmemiz lazım. Biz biraz da bu işe bunun için girdik. Bu seviyeye gelmesi için sabırla bekledik, sabırla çalıştık. Bu şekilde dönem dönem ilçemizde konaklayan yabancı turistleri bir şekilde buraya naklederek, bunu bizzat içerisinde tadarak, görmelerini, dokunmalarını, hissetmelerini çok istiyoruz." dedi.
Video Haberler
- Çocuklar çakmak gazı patlayınca böyle kaçıştı
- Taksim'de yaptığı şovla yurttaşların ilgisini topladı
- Silahlı kavgada yaralanan film oyuncusu tutuklandı
- 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü
- Havalandırma bacasına düşen kediyi itfaiye kurtardı
- Meclis'te gergin anlar! Ağbaba'nın üzerine yürüdüler
- Başakşehir'de patlama! Yaralılar var
- Vicdansızlık! Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti
- Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga
- Cami inşaatında can pazarı! Yaralılar var