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Atabay, "Bunun için bölgemiz çok avantajlı, elimizdeki imkanları iyi değerlendirmemiz lazım. Biz biraz da bu işe bunun için girdik. Bu seviyeye gelmesi için sabırla bekledik, sabırla çalıştık. Bu şekilde dönem dönem ilçemizde konaklayan yabancı turistleri bir şekilde buraya naklederek, bunu bizzat içerisinde tadarak, görmelerini, dokunmalarını, hissetmelerini çok istiyoruz." dedi.