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Ezeli rakipleri gibi şampiyonluk parolasıyla mücadele eden Fenerbahçe, Sivasspor maçından 1 puanla ayrıldığı gibi 2 de sakat verdi. Sarı-lacivertlilerde Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci maçı tamamlayamadı. Serdar Aziz ile sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Bright-Osayi Samuel de hafif bir sakatlık geçirmiş; ancak oyuna devam etmişlerdi.