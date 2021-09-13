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Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor da 4. haftada sakat veren takımlardan biri oldu. Bordo-mavililerde geçen sezon da sakatlıklarla boğuşan Norveçli oyuncu Andres Trondsen, 37. dakikada oyuna girmesine karşın 54. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı ve yerine kalan sürede yeni transfer Denswil görev yaptı.
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Ezeli rakipleri gibi şampiyonluk parolasıyla mücadele eden Fenerbahçe, Sivasspor maçından 1 puanla ayrıldığı gibi 2 de sakat verdi. Sarı-lacivertlilerde Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci maçı tamamlayamadı. Serdar Aziz ile sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Bright-Osayi Samuel de hafif bir sakatlık geçirmiş; ancak oyuna devam etmişlerdi.
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