<p>Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sakatlık sorunu yaşadı.</p>
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Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sakatlık sorunu yaşadı.

<p>Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynayacağı maç öncesinde Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Alex Teixeira maça devam edemedi. Sergen Yalçın, Hırvat oyuncu Domagoj Vida'nın yerine Malatyaspor maçının 20. dakikasında Welinton'u oyuna aldı.</p>
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Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynayacağı maç öncesinde Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Alex Teixeira maça devam edemedi. Sergen Yalçın, Hırvat oyuncu Domagoj Vida'nın yerine Malatyaspor maçının 20. dakikasında Welinton'u oyuna aldı.

<p>Öte yandan yeni transferlerden Alex Teixeira da yine sakatlık geçiren bir başka isim oldu. Brezilyalı oyuncu, 43. dakikada kenara geldi ve yerine Schalke'den transfer edilen Can Bozdoğan oyuna girdi.&nbsp;</p>
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Öte yandan yeni transferlerden Alex Teixeira da yine sakatlık geçiren bir başka isim oldu. Brezilyalı oyuncu, 43. dakikada kenara geldi ve yerine Schalke'den transfer edilen Can Bozdoğan oyuna girdi. 

<p>Beşiktaş, Devler Ligi'ndeki Dortmund maçında iki oyuncudan yararlanamayacak. Alex Teixeira'nın Antalyaspor maçındaki durumu belirsiz. Vida'nın ise 1 ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor.&nbsp;</p>
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Beşiktaş, Devler Ligi'ndeki Dortmund maçında iki oyuncudan yararlanamayacak. Alex Teixeira'nın Antalyaspor maçındaki durumu belirsiz. Vida'nın ise 1 ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor. 

<p>Süper Lig'in ilk büyük maçında Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Bu maçta 2 gol atarak kariyerinde bir ilki gerçekleştiren Emre Kılınç, 46. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kılınç'ın yerine Aytaç Kara oyuna dahil oldu</p>
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Süper Lig'in ilk büyük maçında Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Bu maçta 2 gol atarak kariyerinde bir ilki gerçekleştiren Emre Kılınç, 46. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kılınç'ın yerine Aytaç Kara oyuna dahil oldu

<p>Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor da 4. haftada sakat veren takımlardan biri oldu. Bordo-mavililerde geçen sezon da sakatlıklarla boğuşan Norveçli oyuncu Andres Trondsen, 37. dakikada oyuna girmesine karşın 54. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı ve yerine kalan sürede yeni transfer Denswil görev yaptı.&nbsp;</p>
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Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor da 4. haftada sakat veren takımlardan biri oldu. Bordo-mavililerde geçen sezon da sakatlıklarla boğuşan Norveçli oyuncu Andres Trondsen, 37. dakikada oyuna girmesine karşın 54. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı ve yerine kalan sürede yeni transfer Denswil görev yaptı. 

<p>Ezeli rakipleri gibi şampiyonluk parolasıyla mücadele eden Fenerbahçe, Sivasspor maçından 1 puanla ayrıldığı gibi 2 de sakat verdi. Sarı-lacivertlilerde Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci maçı tamamlayamadı. Serdar Aziz ile sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Bright-Osayi Samuel de hafif bir sakatlık geçirmiş; ancak oyuna devam etmişlerdi.</p>
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Ezeli rakipleri gibi şampiyonluk parolasıyla mücadele eden Fenerbahçe, Sivasspor maçından 1 puanla ayrıldığı gibi 2 de sakat verdi. Sarı-lacivertlilerde Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci maçı tamamlayamadı. Serdar Aziz ile sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Bright-Osayi Samuel de hafif bir sakatlık geçirmiş; ancak oyuna devam etmişlerdi.

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