Ege'de inanılmaz anlar: Yunan sahil güvenliği 'batırırız' dedi, Türk balıkçı direndi

Yunan askerlerinin dakikalarca süren tacizine direnen İlker Özdemir, askerlere seslenerek "Burası uluslararası karasuları; cesaretiniz varsa gelin. Müdahale edin, ama siz ancak kaçarsınız, birazdan Türk Sahil Güvenliği gelir arkanıza bile bakmadan kaçarsınız. Siz hep böylesiniz" dedi.

