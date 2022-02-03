Ege'de inanılmaz anlar: Yunan sahil güvenliği 'batırırız' dedi, Türk balıkçı direndi

(İHA)
03 Şubat 2022 Perşembe, 14:08
Ege'de inanılmaz anlar: Yunan sahil güvenliği 'batırırız' dedi, Türk balıkçı direndi

Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta balıkçılığı yapan İlker Özdemir isimli balıkçı teknesiyle uluslararası sularda olmasına rağmen bir süre sonra Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine maruz kaldı.

Ege'de inanılmaz anlar: Yunan sahil güvenliği 'batırırız' dedi, Türk balıkçı direndi

Türk teknesinin yanına yaklaşan Yunan botundaki askerler uluslararası karasularında olmasına rağmen "burası Yunan denizi" diyerek seslendi.

Ege'de inanılmaz anlar: Yunan sahil güvenliği 'batırırız' dedi, Türk balıkçı direndi

Kameralara yansıyan görüntülerde, Yunan sahil güvenliğinin 'batırırız' tehdidinde bulunduğu görüldü.

Ege'de inanılmaz anlar: Yunan sahil güvenliği 'batırırız' dedi, Türk balıkçı direndi

Yunan askerlerinin dakikalarca süren tacizine direnen İlker Özdemir, askerlere seslenerek "Burası uluslararası karasuları; cesaretiniz varsa gelin. Müdahale edin, ama siz ancak kaçarsınız, birazdan Türk Sahil Güvenliği gelir arkanıza bile bakmadan kaçarsınız. Siz hep böylesiniz" dedi.

Ege'de inanılmaz anlar: Yunan sahil güvenliği 'batırırız' dedi, Türk balıkçı direndi

O anlar Türk balıkçı teknesindeki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ege'de inanılmaz anlar: Yunan sahil güvenliği 'batırırız' dedi, Türk balıkçı direndi

Türk balıkçının sert çıkışına dayanamayan Yunan sahil güvenliği bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı. 

Ege'de inanılmaz anlar: Yunan sahil güvenliği 'batırırız' dedi, Türk balıkçı direndi

İlker Reis olarak bilinen İlker Özdemir'e görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından destek yağdı.


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