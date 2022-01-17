Eksi 25 derece soğukta Artos Dağı'na tırmandılar

Kış zirve tırmanışı çerçevesinde etkinliklerinin devam ettiğinin altını çizen Ömer Demez, “Geleneksel hale gelen her yıl şubat ayının ilk haftasında yaptığımız Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan Dağı tırmanışını bu yıl 5- 6 Şubat 2022’de gerçekleştireceğiz. Bunun için hem ön hazırlık hem de motivasyon konusunda tırmanışlar devam edecektir. Zirve tırmanışı hayali olan bütün doğaseverler ve dağcı arkadaşlarımızın etkinliklerimize katılmalarını bekliyoruz. Dağlar kişinin ufkunu geliştiriyor. Dünyaya bakış açısını değiştiriyor. İnsan daha sakin, daha duyarlı olabiliyor. Her canlının yaşama hakkına saygı duyma düşüncesi gelişiyor. Zihinsel ve fiziksel olarak insana büyük bir katkı sunuyor” şeklinde konuştu.

