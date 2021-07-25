<p>Dünyanın en ünlü menajeri Raiola, Türk yıldızın yeni menajeri oldu.&nbsp;</p>
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Dünyanın en ünlü menajeri Raiola, Türk yıldızın yeni menajeri oldu. 

<p>Türk yıldız Emre Mor Portekizli menajer Raiola ile çalışmaya başladığını duyurdu.</p><p><br data-mce-bogus="1"></p><p>Emre Mor yaptığı açıklamada, "Raiola ile yeni bir başlangıç hedefliyorum. Planımız ve hedefimiz bu. Şimdi dünyanın en iyi menajerlerinden birine sahibim ve projesinde önemli yer tutacağım iyi bir yer kulüp bulmak için çalışıyoruz." dedi.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>
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Türk yıldız Emre Mor Portekizli menajer Raiola ile çalışmaya başladığını duyurdu.


Emre Mor yaptığı açıklamada, "Raiola ile yeni bir başlangıç hedefliyorum. Planımız ve hedefimiz bu. Şimdi dünyanın en iyi menajerlerinden birine sahibim ve projesinde önemli yer tutacağım iyi bir yer kulüp bulmak için çalışıyoruz." dedi. 

<p>Bonservisi Celta Vigo'da olan fakat İspanyol kulübünde kadroda düşünülmeyen Emre Mor, öncesinde Olympiakos ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.&nbsp;</p><p><br></p>
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Bonservisi Celta Vigo'da olan fakat İspanyol kulübünde kadroda düşünülmeyen Emre Mor, öncesinde Olympiakos ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. 


<p>Portekizli menajer Raoila; Erling Haaland, Mario Balotelli gibi yıldızların da menajerliğini yapıyor.&nbsp;</p>
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Portekizli menajer Raoila; Erling Haaland, Mario Balotelli gibi yıldızların da menajerliğini yapıyor. 

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