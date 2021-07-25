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Türk yıldız Emre Mor Portekizli menajer Raiola ile çalışmaya başladığını duyurdu.





Emre Mor yaptığı açıklamada, "Raiola ile yeni bir başlangıç hedefliyorum. Planımız ve hedefimiz bu. Şimdi dünyanın en iyi menajerlerinden birine sahibim ve projesinde önemli yer tutacağım iyi bir yer kulüp bulmak için çalışıyoruz." dedi.

