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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, engelsiz bir yaşamın öncüsü olmak istediklerini dile getirerek, “Engelsizmir yolculuğumuzu 'Başka Bir Engelli Politikası Mümkün' vizyonu ile güçlendirerek sürdürüyoruz. Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması da engelsiz bir kent yaratma hedefimizi güçlendiren, bu alanda sadece İzmir’deki farkındalığı değil Türkiye genelindeki farkındalığı da arttırmaya hizmet eden bir etkinlik. Bu yüzden ben yarışmaya katılan her arkadaşımı gönülden kutluyorum" dedi.
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