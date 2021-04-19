<p>Engellilerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bir dizi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği "4. Uluslararası Engelsizmir Kongresi" kapsamındaki “4. Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması” sonuçlandı.<br></p>
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Engellilerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bir dizi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği "4. Uluslararası Engelsizmir Kongresi" kapsamındaki “4. Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması” sonuçlandı.

<p>İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, engelsiz bir yaşamın öncüsü olmak istediklerini dile getirerek, “Engelsizmir yolculuğumuzu 'Başka Bir Engelli Politikası Mümkün' vizyonu ile güçlendirerek sürdürüyoruz. Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması da engelsiz bir kent yaratma hedefimizi güçlendiren, bu alanda sadece İzmir’deki farkındalığı değil Türkiye genelindeki farkındalığı da arttırmaya hizmet eden bir etkinlik. Bu yüzden ben yarışmaya katılan her arkadaşımı gönülden kutluyorum" dedi.<br></p>
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, engelsiz bir yaşamın öncüsü olmak istediklerini dile getirerek, “Engelsizmir yolculuğumuzu 'Başka Bir Engelli Politikası Mümkün' vizyonu ile güçlendirerek sürdürüyoruz. Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması da engelsiz bir kent yaratma hedefimizi güçlendiren, bu alanda sadece İzmir’deki farkındalığı değil Türkiye genelindeki farkındalığı da arttırmaya hizmet eden bir etkinlik. Bu yüzden ben yarışmaya katılan her arkadaşımı gönülden kutluyorum" dedi.

<p>Yarışmada dereceye giren eserler çeşitli etkinliklerde sergilenecek.<br></p>
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Yarışmada dereceye giren eserler çeşitli etkinliklerde sergilenecek.

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