Erdoğan talimat vermişti: Bakanlar Atatürk Havalimanı'nı kullandı

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2022 Salı, 01:35
Erdoğan talimat vermişti: Bakanlar Atatürk Havalimanı'nı kullandı

İstanbul'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Avrupa Yakası'ndaki iki havalimanının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da operasyon durdu.

Havalimanlarında ulaşımın kapanmasının ardından yurttaşlar havalimanlarında ve uçaklarda büyük zorluklar yaşıyor. 

Erdoğan talimat vermişti: Bakanlar Atatürk Havalimanı'nı kullandı

Yurttaşlar büyük zorluklar yaşarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a geldi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştılar.

Bakanların İstanbul'a gelirken yurttaşların kullanımına kapatılan Atatürk Havalimanı'nı kullanması dikkat çekti.

Erdoğan talimat vermişti: Bakanlar Atatürk Havalimanı'nı kullandı

Yurttaşlar, gün içerisinde Atatürk Havalimanı'nın sivil uçuşlara kapatılmasına büyük tepki göstermişti.

Tepkilerden bazıları şu şekilde:

Erdoğan talimat vermişti: Bakanlar Atatürk Havalimanı'nı kullandı
Erdoğan talimat vermişti: Bakanlar Atatürk Havalimanı'nı kullandı
Erdoğan talimat vermişti: Bakanlar Atatürk Havalimanı'nı kullandı
Erdoğan talimat vermişti: Bakanlar Atatürk Havalimanı'nı kullandı



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