Erdoğan talimat vermişti: Bakanlar Atatürk Havalimanı'nı kullandı
Yurttaşlar büyük zorluklar yaşarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a geldi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştılar.
Bakanların İstanbul'a gelirken yurttaşların kullanımına kapatılan Atatürk Havalimanı'nı kullanması dikkat çekti.
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