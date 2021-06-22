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Ceyda Ersoy yaptığı paylaşımda "Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Adını yazmak dahi bile istemiyorum. Benden 5 yaş büyük olan bu 82'lik kadını ablalıktan reddediyorum. Onu bir daha asla takip etmeyeceğim. Yüzünü, gözlerini ve diğer pisliklerini görmek dahi söz konusu olamaz artık. Kız kardeşini kıskanan zavallı bir akıl hastası 37 yani 40'lık kadın" ifadelerini kullandı.
Ersoy daha sonra, paylaşımını sildi.
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