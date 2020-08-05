<p>AFP</p><p>Patlamanın olduğu bölge tamamen harabeye döndü</p><p>Lübnan'ın başkentindeki büyük patlamanın geride bıraktığı kaos ve yıkım fotoğraflara böyle yansıdı.</p><p>Lübnan'ın başkenti Beyrut, onlarca insanın hayatına kaybetmesine, binlerce insanın yaralanmasına ve şehirdeki geniş bir alanda yıkıma yol açan korkunç patlamanın dehşetini yaşıyor.</p><p>Patlamanın yüzlerce kilometre ötedeki Kıbrıs'tan hissedildiğine dair haberler var.</p><p>Yetkililer patlamaya limanda 6 yıldır depolanan binlerce tonluk amonyum nitratın yol açtığını söylüyor.</p><p>Amonyum nitratı neyin tetiklediği henüz belli değil.</p>
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AFP

Patlamanın olduğu bölge tamamen harabeye döndü

Lübnan'ın başkentindeki büyük patlamanın geride bıraktığı kaos ve yıkım fotoğraflara böyle yansıdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut, onlarca insanın hayatına kaybetmesine, binlerce insanın yaralanmasına ve şehirdeki geniş bir alanda yıkıma yol açan korkunç patlamanın dehşetini yaşıyor.

Patlamanın yüzlerce kilometre ötedeki Kıbrıs'tan hissedildiğine dair haberler var.

Yetkililer patlamaya limanda 6 yıldır depolanan binlerce tonluk amonyum nitratın yol açtığını söylüyor.

Amonyum nitratı neyin tetiklediği henüz belli değil.

<p>Reuters</p><p>Patlamadan bütün şehir etkilendi</p>
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Reuters

Patlamadan bütün şehir etkilendi

<p>Reuters</p><p>Patlama nedeniyle pek çok ev ve dükkan yıkıldı ya da hasar gördü</p>
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Reuters

Patlama nedeniyle pek çok ev ve dükkan yıkıldı ya da hasar gördü

<p>Reuters</p><p>Bazı binalar kullanılamaz hale geldi</p>
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Reuters

Bazı binalar kullanılamaz hale geldi

<p>Reuters</p><p>Patlama, Lübnan'ın ekonomik kriz ve koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği bir dönemde meydana geldi</p>
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Reuters

Patlama, Lübnan'ın ekonomik kriz ve koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği bir dönemde meydana geldi

<p>Reuters</p><p>Hastanelerin çok fazla sayıda olmaları nedeniyle yaralılara yetişmekte zorlandıkları belirtiliyor</p>
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Reuters

Hastanelerin çok fazla sayıda olmaları nedeniyle yaralılara yetişmekte zorlandıkları belirtiliyor

<p>Getty Images</p><p>Beyrut'ta bir kişi yaralanmış bir kızı taşıyor</p>
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Getty Images

Beyrut'ta bir kişi yaralanmış bir kızı taşıyor

<p>EPA</p><p>Patlamanın ardındandan sokaklara kaos hakim oldu</p>
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EPA

Patlamanın ardındandan sokaklara kaos hakim oldu

<p>Reuters</p><p>Şehri duman kapladı</p><p>Bütün fotoğrafların tüm hakları saklıdır.</p>
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Reuters

Şehri duman kapladı

Bütün fotoğrafların tüm hakları saklıdır.

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