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Taliban, Pazar günü 20 yıl sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeniden kontrolü sağladı. Kabil'in bazı bölgeleri sakin, binlerce kişinin ülkeyi terk etmek için toplandığı havalimanında ise kaos sürüyor. Kabil'de dün uzun süre akıllardan çıkmayacak anlar yaşandı.
Taliban, Pazar günü başkent Kabil'i direnişle karşılaşmadan ele geçirdi.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeyi terk etti. Gani'nin Özbekistan'a gittiğine dair haberler var.
Pazartesi günü başkent Kabil'deki durumu gösteren fotoğraflara yer veriyoruz.
AFP
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Amerikan askeri uçakları kalkmaya hazırlanırken sivil Afganların uçaklara tutunmaya çalıştığı görülüyor.
Uluslararası Af Örgütü, uluslararası topluma, "daha fazla trajedi yaşanmaması için kesin tavır alma" çağrısı yaptı.
Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Afganistan'da daha önce öngörülmesi ve önlenmesi gereken bir trajediye tanık oluyoruz" dedi.
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