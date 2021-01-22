6

Gala Gölü Milli Parkı ve çevresindeki sulak alanlarda ise 217 civarında kuş türü bulunduğunu anlatan Kaya, "Bölge, Türkiye ve dünyanın önemli kuş yaşam alanlarından biri. Kuzeydeki sulak alanların donmasıyla besin sıkıntısı çeken flamingolar güneye doğru gelir, en uygun ortam da Gala Gölü olunca burada konaklarlar. Burada uygun yaşam alanını bulur ve rahatsız edilmezler. Bu sene flamingoların gelmesiyle gölde ayrı bir güzellik yaşanıyor. Milli park 5 binden fazla flamingoyu misafir ediyor. Bu sayı bazı yıllar 10 bine yaklaşıyor" dedi.