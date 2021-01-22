6
Gala Gölü Milli Parkı ve çevresindeki sulak alanlarda ise 217 civarında kuş türü bulunduğunu anlatan Kaya, "Bölge, Türkiye ve dünyanın önemli kuş yaşam alanlarından biri. Kuzeydeki sulak alanların donmasıyla besin sıkıntısı çeken flamingolar güneye doğru gelir, en uygun ortam da Gala Gölü olunca burada konaklarlar. Burada uygun yaşam alanını bulur ve rahatsız edilmezler. Bu sene flamingoların gelmesiyle gölde ayrı bir güzellik yaşanıyor. Milli park 5 binden fazla flamingoyu misafir ediyor. Bu sayı bazı yıllar 10 bine yaklaşıyor" dedi.
Video Haberler
- Ölüme meydan okudular! Nefes kesen anlar
- İstanbul’da otobüs şoförünü ve oğlunu darbettiler
- Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i andı
- Görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu!
- 15 kişilik minibüsten 34 kişi çıktı
- TRT'ye bizden bir alkış!” diyerek protesto ettiler
- Yurttaşın 'Cumhurbaşkanlığı' sözlerine yanıt verdi
- Üşümesin diye üzerine battaniye serilmişti, ölü bulundu
- Ankara'da pitbull dehşeti
- Buzlu yolda babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar