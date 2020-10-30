8

Cumhuriyet ilan ediliyor. Cumhuriyet sadece yönetim biçimi değil. Cumhuriyet, çocuklarımızın gençlerimizin güvencesi, geleceği. Cumhuriyet kadın özgürlüğünün teminatı. Cumhuriyet, kadının ben de varım demesi. Cumhuriyet, kadının benim de sözüm var demesi. Cumhuriyet, kadını yaşatıyor, yaşatacak. Tüm bu heyecan ve coşku kalbimizde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Ant içiyoruz, onu yaşatacağız sonsuza kadar. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

