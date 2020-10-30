Gaziemir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Korteji ile başladı. Pandemi kuralları gereği katılımın sınırlı tutulduğu Cumhuriyet Korteji’nde, Abdullah Arda Meydanı’nda toplanan Gaziemirliler, Abdülhamit Yavuz Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergâhı üzerinde bayraklarıyla yürüdü.
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın eşi Deniz Arda ile birlikte katıldığı korteje CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, kadın ve gençlik kolları üyeleri, İyi Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Gök, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve Gaziemirliler katıldı.
Gaziemir’de kortej yürüyüşüyle başlayan bayram coşkusu Festival Alanı’ndaki Kafkas Kartalları Dans Topluluğu’nun dans gösterisi ve Yılmaz Demirtaş’ın seslendirdiği marşlarla devam etti. Kafkas Kartalları Dans Topluluğu sahneledikleri Kafkas yöresi halk oyunlarıyla izleyenlere görsel şölen yaşattı. Yılmaz Demirtaş ise seslendirdiği marşlarla bayram coşkusunu zirveye taşıdı.
“Bir milletin, bir ulusun, bir ülkenin, bir coğrafyanın, onu örnek alarak kaderini değiştiren birçok mazlum milletin ulu lideri Yüce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem, şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. Bundan tam 97 yıl önce bugün Anayasa’ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yönetim biçimimizin Cumhuriyet olduğu yazılıyor.
Cumhuriyet ilan ediliyor. Cumhuriyet sadece yönetim biçimi değil. Cumhuriyet, çocuklarımızın gençlerimizin güvencesi, geleceği. Cumhuriyet kadın özgürlüğünün teminatı. Cumhuriyet, kadının ben de varım demesi. Cumhuriyet, kadının benim de sözüm var demesi. Cumhuriyet, kadını yaşatıyor, yaşatacak. Tüm bu heyecan ve coşku kalbimizde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Ant içiyoruz, onu yaşatacağız sonsuza kadar. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”
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