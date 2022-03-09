Gazze'den yola çıkmıştı; 'Leylek Jonas' bir haftadır İstanbul'da

Leylek Jonas'ın göç güzergahını uygulama üzerinden takip eden amatör kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları Leylek Jonas'ı görebilmek için mola verdiği alana geldi. Onlardan biri de yaklaşık 1,5 yıldır amatör kuş fotoğrafçılığı yapan Enes Karakaş. Karakaş, "Vericisinden bu bölgede beslendiğini gördüm ve geldim. Yaklaşık bir haftadır buralarda. Fotoğrafını çekme ümidiyle çıkıp geldim. Bir sürünün fotoğrafını çektim 'Jonas' leyleğinde o sürünün içinde olduğunu düşünüyorum" dedi.