Gazze'den yola çıkmıştı; 'Leylek Jonas' bir haftadır İstanbul'da

(DHA)
09 Mart 2022 Çarşamba, 12:24
Gazze'den yola çıkmıştı; 'Leylek Jonas' bir haftadır İstanbul'da

Baharın habercisi olarak kabul edilen leylekler İstanbul'un çeşitli noktalarında görülmeye başlandı. Kışı geçirdikleri Afrika'dan göç yolculuklarına başlayan leyleklerin mola noktalarından biri İstanbul.

Sürüsüyle birlikte İstanbul'a gelen ve Şile'de bulunan katı atık tesisi ve çevresinde mola veren leyleklerinden biri de Almanya'da dünyaya gelen 9 yaşındaki Leylek Jonas. Leylek göç yolunda üzerine takılan verici ile internet üzerinden bir uygulama sayesinde takip edilebiliyor.  

Gazze'den yola çıkmıştı; 'Leylek Jonas' bir haftadır İstanbul'da

Göç yolculuğuna Gazze kentine yakın bir noktadan başlayan 'Leylek Jonas' 23 Şubat günü Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Adana, Konya, Eskişehir güzergahını takip eden leylek 2 Mart'ta İstanbul'a geldi.

Sürüsüyle birlikte Şile'de bulunan İBB'ye ait katı atık tesisinde mola veren  'Leylek Jonas' 9 gündür o bölge ve çevredeki ormanlık alanda konaklıyor. Bir süre mola veren leylekler göç yolculuğuna devam edecek. Jonas'ın yazı doğum yeri olan Almanya'da geçirmesi tahmin ediliyor.

Gazze'den yola çıkmıştı; 'Leylek Jonas' bir haftadır İstanbul'da

Leylek Jonas'ın göç güzergahını uygulama üzerinden takip eden amatör kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları Leylek Jonas'ı görebilmek için mola verdiği alana geldi. Onlardan biri de yaklaşık 1,5 yıldır amatör kuş fotoğrafçılığı yapan Enes Karakaş. Karakaş, "Vericisinden bu bölgede beslendiğini gördüm ve geldim. Yaklaşık bir haftadır buralarda. Fotoğrafını çekme ümidiyle çıkıp geldim. Bir sürünün fotoğrafını çektim 'Jonas' leyleğinde o sürünün içinde olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gazze'den yola çıkmıştı; 'Leylek Jonas' bir haftadır İstanbul'da

2013 yılında Almanya'da doğan 'Jonas' leyleğe orada verici takıldığını anlatan Karakaş, şunları anlattı:

"- Yazları Avrupa ve Türkiye gibi bölgelerde kışları da Afrika gibi bölgelerde geçiriyorlar. Bu leyleğimiz de kışı Filistin bölgesinde geçirdi. Şimdi İstanbul'a geldi. Almanya'ya asıl yuvasına doğru bir güzergahı var. En son sinyali 2 gün önce vermiş uygulama. Geçen sene aynı leylek grubu Silivri katık atık tesisindelerdi."

Gazze'den yola çıkmıştı; 'Leylek Jonas' bir haftadır İstanbul'da

"- Bu sene de Şile'deki katı atık tesisindeler. Bu alanlar onlar için besin kaynağı gibi. Burada enerji depolayıp kilometrelerce yol kat edebiliyorlar. 'Yaren' leylek var bilinen. Onda verici yok. Adem amcayla buluşunca o olduğunu anlıyoruz. 2 gün önce o geldi."

Gazze'den yola çıkmıştı; 'Leylek Jonas' bir haftadır İstanbul'da

"- Onun yavrusu var '5 Numara' o şu anda Sudan'da. Sürü kalabalık. Arazi çok yaklaşmaya uygun değil sürüyü fotoğrafladık ama 'Jonas'ı göremedik."

Gazze'den yola çıkmıştı; 'Leylek Jonas' bir haftadır İstanbul'da

"- Göremesek de verici sinyalinden buralarda olduğu biliniyor"

Gazze'den yola çıkmıştı; 'Leylek Jonas' bir haftadır İstanbul'da

Uygulama üzerinde 'Leylek Jonas'ın şimdiye kadar 11 ülkede 6845 kilometre yol kat ettiği  görülüyor.  

Gazze'den yola çıkmıştı; 'Leylek Jonas' bir haftadır İstanbul'da

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