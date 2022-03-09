Gazze'den yola çıkmıştı; 'Leylek Jonas' bir haftadır İstanbul'da
Baharın habercisi olarak kabul edilen leylekler İstanbul'un çeşitli noktalarında görülmeye başlandı. Kışı geçirdikleri Afrika'dan göç yolculuklarına başlayan leyleklerin mola noktalarından biri İstanbul.
Sürüsüyle birlikte İstanbul'a gelen ve Şile'de bulunan katı atık tesisi ve çevresinde mola veren leyleklerinden biri de Almanya'da dünyaya gelen 9 yaşındaki Leylek Jonas. Leylek göç yolunda üzerine takılan verici ile internet üzerinden bir uygulama sayesinde takip edilebiliyor.
Göç yolculuğuna Gazze kentine yakın bir noktadan başlayan 'Leylek Jonas' 23 Şubat günü Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Adana, Konya, Eskişehir güzergahını takip eden leylek 2 Mart'ta İstanbul'a geldi.
Sürüsüyle birlikte Şile'de bulunan İBB'ye ait katı atık tesisinde mola veren 'Leylek Jonas' 9 gündür o bölge ve çevredeki ormanlık alanda konaklıyor. Bir süre mola veren leylekler göç yolculuğuna devam edecek. Jonas'ın yazı doğum yeri olan Almanya'da geçirmesi tahmin ediliyor.
Leylek Jonas'ın göç güzergahını uygulama üzerinden takip eden amatör kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları Leylek Jonas'ı görebilmek için mola verdiği alana geldi. Onlardan biri de yaklaşık 1,5 yıldır amatör kuş fotoğrafçılığı yapan Enes Karakaş. Karakaş, "Vericisinden bu bölgede beslendiğini gördüm ve geldim. Yaklaşık bir haftadır buralarda. Fotoğrafını çekme ümidiyle çıkıp geldim. Bir sürünün fotoğrafını çektim 'Jonas' leyleğinde o sürünün içinde olduğunu düşünüyorum" dedi.
2013 yılında Almanya'da doğan 'Jonas' leyleğe orada verici takıldığını anlatan Karakaş, şunları anlattı:
"- Yazları Avrupa ve Türkiye gibi bölgelerde kışları da Afrika gibi bölgelerde geçiriyorlar. Bu leyleğimiz de kışı Filistin bölgesinde geçirdi. Şimdi İstanbul'a geldi. Almanya'ya asıl yuvasına doğru bir güzergahı var. En son sinyali 2 gün önce vermiş uygulama. Geçen sene aynı leylek grubu Silivri katık atık tesisindelerdi."
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