Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
Gülseren Kavas, bilinen adıyla Gülseren Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara’da doğan Türk psikiyatr, yazar ve sunucu. Pek çok farklı dalda eserler vermiş olmasına karşın öncelikle sunuculuğu ile tanındı, son yıllarda çıkardığı kitaplarla televizyonda İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Terzi, Kral Kaybederse ve Kardeş dizilerine ilham kaynağı oldu.
İşte Gülseren Budayıcıoğlu’nun tüm yaşam öyküsü…
Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara'da doğdu. Kendi tanımlamasıyla, "sevecen" bir baba ile "fedakar ve otoriter" bir annesi vardı. Yükselen ve Mustafa isimlerinde iki küçük kardeşi bulunuyor.
Ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı.
Lisans eğitimi yılları TRT televizyonunun faaliyete geçtiği yıllara denk geliyor. Bu süreçte TRT'nin açtığı spikerlik sınavına girip kazanarak 1965 yılında TRT televizyonlarında spikerlik yapmaya başladı.
Okul arkadaşları ve hocaları tarafından kendisine "Miss TRT" lakabı takıldı. 1972 yılı Eylül ayında üniversiteden mezun oldu, bu dönemde spikerlik ve doktorluk arasında seçim yapması için baskılara maruz kaldı ve aynı yılın sonunda kasım ayında spikerliği bıraktı, Aralık ayı itibarıyla üniversitede asistan olarak göreve başladı.
Ancak asistanlık görevi çok uzun sürmedi. Asistan olarak çalışırken TV'de çıkabilmesi için hukuki olarak izin alması gerekliydi. Bu izni verebilecek mercii olan çalıştığı üniversitesini dekanı Prof. Dr. Rıdvan Ege 1973 yılının Ocak ayında izin verilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Aynı ay bayram sırasında Budayıcıoğlu televizyonda iki program sundu, Ege'nin programa denk gelip TV nöbetçi müdürlüğünden çekim tarihini sorması üzerine programları kaçak olarak sunduğu kanıtlandı. Açılan soruşturmada farklı bir işte çalıştığı için asistanlık görevine son verildi ve Budayıcıoğlu TV'ye geri döndü.
Psikiyatri alanında uzmanlığını 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden aldı ve burada 5 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu dönemde üniversite ve TRT iş birliğiyle hazırlanan çeşitli hastalıklar ve toplumsal sorunların gibi konuların uzmanlarla beraber ele alındığı "İnsan ve Dünyası" isimli bir programın da sunuculuğunu yaptı.
İlk dört romanı ve 2019 yılında çıkarttığı Camdaki Kız romanı, psikoterapik romanlardı, bunları tanık olduğu gerçek vakaları hikâyeleştirerek yazdı. 2017-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisi yazarın Hayata Dön kitabının bir uyarlamasıydı. 2019-2021 yılları arasında TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ise yazarın Camdaki Kız adlı eserinden uyarlandı. Bu iki uyarlamanın ilgi görmesinin ardından 2020 yılında Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabından iki farklı dizi; TV8'de Kırmızı Oda ve TRT 1'de Masumlar Apartmanı dizileri uyarlanarak yayınlanmaya başladı. 2021 yılında ise Kanal D'de aynı adlı romandan uyarlanarak Camdaki Kız dizisi yayınlanmaya başlandı.
Video Haberler
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- Terastaki dehşette katil kardeş çıktı!
- Eğlence mekanlarına 'müzik yasağı' cezası
- Yalnızlıktan ağlayan kadına ziyaretçi akını
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ehliyeti eski olanlar dikkat: Son tarih açıklandı!
- Başkanın camiayı karıştıran fotoğrafı
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- 'Japon intihar pilotları gibi...'
- Gericiler hedef göstermişti: Yener geri adım atmadı!
- Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı!
- Miami'de zafer Verstappen'in!
- Özdağ: 'Çıkın, ne olduğunu anlatın!'
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- 'İktidar adına riskli zamanlar yaklaşmakta'