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'3 ŞUBESİ OLAN LÜKS BİR MEKAN, DİYE ALDANDIM'

Güneşe çıkması yasak olduğu için yaklaşık bir aydır evden dışarı çıkmadığını ve çalışamadığını dile getiren N.B., “Psikolojim alt üst olmuş durumda. Normalde bunun gibi sorunları merdiven altı yerlerde duyuyoruz. 3 şubesi olan lüks bir mekan diye aldandım ama ne olduğunu gördüm. O kadar ışıltıya da kanmamak gerekiyormuş. Toplamda 2 işlemde de yüzüm zarar gördü. Paris askısındaki sorundan sonra bana sorumluluk sözleşmesi imzalatmaya çalıştılar ancak bunun işlemden önce imzalanması gerektiği için reddettim. O sırada kağıt olmadığı için bana imzaya sunmadıklarını savundular. Ücretimi istedim, vermediler. Peelingte de başıma gelenler ortada. Yüzümde hiçbir sorun yokken gittim, sadece cildimin yenilenmesini istedim ve şimdi sonuç ortada. Hukuki süreç başlattım, suç duyurusunda bulundum. İnsanlarımız bu şekilde kandırılmasın istiyorum. Onların belgesi var mı yok mu hepsi araştırılacak, incelenecek” diye konuştu.