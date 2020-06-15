<p style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV)’nın konuğu olarak Bodrum’a gelen konsolosları misafir etti.</p>
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV)’nın konuğu olarak Bodrum’a gelen konsolosları misafir etti.

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Bodrum’u bir marka turizm kenti olarak dünyaya daha iyi tanıtmak ve kentin uluslararası bilinirliğini artıran etkinliklere ev sahipliği yapmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Bodrum’a gelen konsoloslar, BOTAV Genel Koordinatörü Serkan Ceylan’ın da katılımıyla bir tekne turuna çıkarak Bodrum koylarını dolaştı.&nbsp;</span><br></p>
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Bodrum’u bir marka turizm kenti olarak dünyaya daha iyi tanıtmak ve kentin uluslararası bilinirliğini artıran etkinliklere ev sahipliği yapmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Bodrum’a gelen konsoloslar, BOTAV Genel Koordinatörü Serkan Ceylan’ın da katılımıyla bir tekne turuna çıkarak Bodrum koylarını dolaştı. 

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Misafir konsoloslar, daha sonra Bodrum Çarşısı’nda kısa bir gezinti yaptı. Konsolosların günübirlik Bodrum ziyareti, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde Gümüşlük’te verilen akşam yemeği ile sona erdi.</span><br></p>
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Misafir konsoloslar, daha sonra Bodrum Çarşısı’nda kısa bir gezinti yaptı. Konsolosların günübirlik Bodrum ziyareti, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde Gümüşlük’te verilen akşam yemeği ile sona erdi.

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Bodrum turizmini, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel &nbsp;değerleri de kapsayan yeni bir anlayışla kalkındırmak için harekete geçtiklerini anlatan Başkan Aras şunları söyledi:&nbsp;</span><br></p>
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Bodrum turizmini, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel  değerleri de kapsayan yeni bir anlayışla kalkındırmak için harekete geçtiklerini anlatan Başkan Aras şunları söyledi: 

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Kentimizi, doğası, arkeolojik zenginlikleri, gastronomisi, tarımı ve kültürüyle bir bütün olarak dünyaya tanıtmak için harekete geçtiğimiz ve bunun geri bildirimlerini hemen almaya başladığımız bir dönemde, küresel salgın ile mücadeleye başladık.&nbsp;</span><br></p>
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Kentimizi, doğası, arkeolojik zenginlikleri, gastronomisi, tarımı ve kültürüyle bir bütün olarak dünyaya tanıtmak için harekete geçtiğimiz ve bunun geri bildirimlerini hemen almaya başladığımız bir dönemde, küresel salgın ile mücadeleye başladık. 

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Bu talihsiz sürecin sona ermesiyle birlikte markalaşma ve tanıtım projelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.&nbsp;</span><br></p>
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Bu talihsiz sürecin sona ermesiyle birlikte markalaşma ve tanıtım projelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Bodrum’u turizme dair sunduğu tüm olanaklarıyla anlatmak ve birlikte ortak projeler ve etkinlikler düzenlemek için var olan ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz” dedi.</span><br></p>
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Bodrum’u turizme dair sunduğu tüm olanaklarıyla anlatmak ve birlikte ortak projeler ve etkinlikler düzenlemek için var olan ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz” dedi.

<p><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; background-color: #ffffff;">Başkan Aras, BOTAV’ın davetlisi olarak Bodrum’a gelen diplomatları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, günün anısına kendilerine Bodrum’u ve sahip olduğu deniz kültürünü simgeleyen sembolik birer hediye takdim etti.&nbsp;</span><span style="background-color: #ffffff; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px;" data-mce-style="background-color: #ffffff; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px;">Konsoloslar da konukseverliği nedeniyle Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan’a teşekkürlerini sundu.</span><br></p>
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Başkan Aras, BOTAV’ın davetlisi olarak Bodrum’a gelen diplomatları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, günün anısına kendilerine Bodrum’u ve sahip olduğu deniz kültürünü simgeleyen sembolik birer hediye takdim etti. Konsoloslar da konukseverliği nedeniyle Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan’a teşekkürlerini sundu.

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