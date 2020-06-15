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Kentimizi, doğası, arkeolojik zenginlikleri, gastronomisi, tarımı ve kültürüyle bir bütün olarak dünyaya tanıtmak için harekete geçtiğimiz ve bunun geri bildirimlerini hemen almaya başladığımız bir dönemde, küresel salgın ile mücadeleye başladık.

