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Bodrum’u bir marka turizm kenti olarak dünyaya daha iyi tanıtmak ve kentin uluslararası bilinirliğini artıran etkinliklere ev sahipliği yapmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Bodrum’a gelen konsoloslar, BOTAV Genel Koordinatörü Serkan Ceylan’ın da katılımıyla bir tekne turuna çıkarak Bodrum koylarını dolaştı.
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Başkan Aras, BOTAV’ın davetlisi olarak Bodrum’a gelen diplomatları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, günün anısına kendilerine Bodrum’u ve sahip olduğu deniz kültürünü simgeleyen sembolik birer hediye takdim etti. Konsoloslar da konukseverliği nedeniyle Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan’a teşekkürlerini sundu.
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