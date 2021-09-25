İki yılda neler değişti? İşte Erdoğan'ın alışveriş sepeti

GOFRETE YÜZDE 66 ZAM

Erdoğan’ın o gün alışverişte tercih ettiği ürünlerden ilkindeki değişim de dikkat çekti.

Torku’nun ürettiği NoBir adlı gofretten tanesi 1 lira 17 tane alan Erdoğan bugün tanesine 1 lira 66 kuruş ödeyecek. Fotoğrafta kadraja giren tezgahtaki ürünlerden biri olan 75 gramlık Torku Çikolata Fındıklı Kare 2019 yılında 3 lira 25 kuruşa satılıyordu. Aynı ürün şu anda 65 gram olarak 4.75 liradan satılıyor. Erdoğan ayrıca yine bir Torku ürünü olan 1Daha adlı gofretten tanesi 1.5 liradan 18 adet satın aldı. Söz konusu ürünün bedeli bugün 2.10 kuruş… Bu yüzde 40’lık bir fiyat artışına işaret ediyor.