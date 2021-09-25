İki yılda neler değişti? İşte Erdoğan'ın alışveriş sepeti

25 Eylül 2021 Cumartesi, 11:33
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: Helvetica;" data-mce-style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">Son günlerde temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere birçok ürüne gelen zamlar yurttaşın en önemli gündem maddesi haline geldi.</p><p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: Helvetica;" data-mce-style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fahiş fiyat artışları ile ilgili olarak zincir marketlere operasyon düzenleneceğini duyurdu. Ve bugün devlet görevlileri market market pazar pazar dolaşım fiyat denetimleri yapmaya başladı.</p>

Son günlerde temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere birçok ürüne gelen zamlar yurttaşın en önemli gündem maddesi haline geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fahiş fiyat artışları ile ilgili olarak zincir marketlere operasyon düzenleneceğini duyurdu. Ve bugün devlet görevlileri market market pazar pazar dolaşım fiyat denetimleri yapmaya başladı.

<p>Öte yandan Sözcü'den İsmail Şahin, 2 yıl önce Erdoğan’ın bir market alışverişinden yansıyan görüntüleri inceledi, satın aldığı veya yanından geçtiği ürünlerdeki fiyat değişimini mercek altına aldı.</p><p>Haberde, 29 Eylül 2019 Kısıklı’daki evinin yakınında açılan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapan Erdoğan, bugün yine aynı yere gidip fiyat etiketlerine baksa nasıl bir manzara ile karşılaşacağı anlatıldı.</p>

Öte yandan Sözcü'den İsmail Şahin, 2 yıl önce Erdoğan’ın bir market alışverişinden yansıyan görüntüleri inceledi, satın aldığı veya yanından geçtiği ürünlerdeki fiyat değişimini mercek altına aldı.

Haberde, 29 Eylül 2019 Kısıklı’daki evinin yakınında açılan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapan Erdoğan, bugün yine aynı yere gidip fiyat etiketlerine baksa nasıl bir manzara ile karşılaşacağı anlatıldı.

<p><strong>YAĞIN FİYATI İKİ KAT ARTTI</strong></p><p>Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın marketin içinde çekilen bu fotoğrafında kadraja giren 5 litrelik Naturel Sızma Zeytinyağı’nın fiyatı o tarihte yani 2019 yılında 99 liraydı. Bugünkü fiyatı ise 182 lira…</p>

YAĞIN FİYATI İKİ KAT ARTTI

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın marketin içinde çekilen bu fotoğrafında kadraja giren 5 litrelik Naturel Sızma Zeytinyağı’nın fiyatı o tarihte yani 2019 yılında 99 liraydı. Bugünkü fiyatı ise 182 lira…

<p><strong>ÇAY FİLİZİ</strong></p><p>Erdoğan’ın markete girişte önünden geçtiği 500 gram Tarım Kredi Butka Çay Filizi 2019 yılında 12.90 kuruştu, bugün ise 29.90’dan alıcı bekliyor.</p>

ÇAY FİLİZİ

Erdoğan’ın markete girişte önünden geçtiği 500 gram Tarım Kredi Butka Çay Filizi 2019 yılında 12.90 kuruştu, bugün ise 29.90’dan alıcı bekliyor.

<p>GOFRETE YÜZDE 66 ZAM</p><p>Erdoğan’ın o gün alışverişte tercih ettiği ürünlerden ilkindeki değişim de dikkat çekti.</p><p>Torku’nun ürettiği NoBir adlı gofretten tanesi 1 lira 17 tane alan Erdoğan bugün tanesine 1 lira 66 kuruş ödeyecek. Fotoğrafta kadraja giren tezgahtaki ürünlerden biri olan 75 gramlık Torku Çikolata Fındıklı Kare 2019 yılında 3 lira 25 kuruşa satılıyordu. Aynı ürün şu anda 65 gram olarak 4.75 liradan satılıyor. Erdoğan ayrıca yine bir Torku ürünü olan 1Daha adlı gofretten tanesi 1.5 liradan 18 adet satın aldı. Söz konusu ürünün bedeli bugün 2.10 kuruş… Bu yüzde 40’lık bir fiyat artışına işaret ediyor.</p>

GOFRETE YÜZDE 66 ZAM

Erdoğan’ın o gün alışverişte tercih ettiği ürünlerden ilkindeki değişim de dikkat çekti.

Torku’nun ürettiği NoBir adlı gofretten tanesi 1 lira 17 tane alan Erdoğan bugün tanesine 1 lira 66 kuruş ödeyecek. Fotoğrafta kadraja giren tezgahtaki ürünlerden biri olan 75 gramlık Torku Çikolata Fındıklı Kare 2019 yılında 3 lira 25 kuruşa satılıyordu. Aynı ürün şu anda 65 gram olarak 4.75 liradan satılıyor. Erdoğan ayrıca yine bir Torku ürünü olan 1Daha adlı gofretten tanesi 1.5 liradan 18 adet satın aldı. Söz konusu ürünün bedeli bugün 2.10 kuruş… Bu yüzde 40’lık bir fiyat artışına işaret ediyor.

<p><strong>BİSKÜVİ</strong></p><p>Alışverişte Torku Tam Ruşeymli Bisküvi 3x80gr adlı bisküviden de tanesi 3 lira 25 kuruştan 3 paket satın aldı. Aynı ürünün fiyatı bugün 4 lira 90 kuruş…</p>

BİSKÜVİ

Alışverişte Torku Tam Ruşeymli Bisküvi 3x80gr adlı bisküviden de tanesi 3 lira 25 kuruştan 3 paket satın aldı. Aynı ürünün fiyatı bugün 4 lira 90 kuruş…

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