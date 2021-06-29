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Turizme bir moral olması da ayrıca bir kıymet. Şu anda bir başlangıç anındayız. Pandemiden kurtulma ve süreci iyi yönetme noktasında da burada hem deneyimler hem iş birlikleri konuşuluyor. Biz de ev sahibi olmaktan olduk İstanbul adına. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gelip, bir baştan öbür uca kadar tatmaya kalkarsanız, çekici tarafı da var, zorlukları da var. Şu an ben, zorluğunu yaşıyorum. Eşimden daha çok zorluğunu yaşıyorum. Ama çok lezzetli; ‘hayır’ diyemiyorum”