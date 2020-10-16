<p><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%; font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#2B2B2B;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language: AR-SA">İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Burka beldesindeki zeytinlikleri kapalı ilan ederek, Filistinlilerin zeytinlerini toplamalarını engelledi.</span><br></p>
1

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Burka beldesindeki zeytinlikleri kapalı ilan ederek, Filistinlilerin zeytinlerini toplamalarını engelledi.

<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın doğusundaki Burka beldesinde, zeytinlik alanları kapalı bölge ilan ederek, Filistinli çiftçilerin buraya ulaşmasını engelledi.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><br></p>
2

İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın doğusundaki Burka beldesinde, zeytinlik alanları kapalı bölge ilan ederek, Filistinli çiftçilerin buraya ulaşmasını engelledi. 


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">İsrail askerleri ile Filistinli çiftçiler ve aktivistler arasında arbede yaşandığını aktaran görgü tanıkları, askerlerin grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile plastik mermi kullandığını kaydetti.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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İsrail askerleri ile Filistinli çiftçiler ve aktivistler arasında arbede yaşandığını aktaran görgü tanıkları, askerlerin grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile plastik mermi kullandığını kaydetti.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Görgü tanıkları öte yandan Yahudi yerleşimcilerin de İsrail askerlerinin korumasında Filistinlilere saldırdığını ifade etti.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Görgü tanıkları öte yandan Yahudi yerleşimcilerin de İsrail askerlerinin korumasında Filistinlilere saldırdığını ifade etti.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Filistinli aktivistler daha önce, Burka beldesindeki zeytinlerin toplanması için çiftçilere destek çağrısı yapmıştı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Filistinli aktivistler daha önce, Burka beldesindeki zeytinlerin toplanması için çiftçilere destek çağrısı yapmıştı.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Yahudi yerleşimciler de 12 ve 13 Ekim’de Burka’da zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırı düzenlemiş, 7 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Yahudi yerleşimciler de 12 ve 13 Ekim’de Burka’da zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırı düzenlemiş, 7 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.


<p><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%; font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#2B2B2B;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language: AR-SA">İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.</span><br></p>
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İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

<p><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%; font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#2B2B2B;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language: AR-SA">Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.</span><br></p>
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Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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