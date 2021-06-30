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ÖMERLİ BARAJI ZİRVEDE
İstanbul Barajlarında doluluk oranı ise Istrancalar'da yüzde 21.3 Terkos'ta yüzde 78.97, Sazlıdere'de yüzde 41.68, Alibey'de yüzde 53,, Büyükçekmece'de yüzde 70.33, Ömerli'de yüzde 95.21, Darlık'ta yüzde 80.55, Elmalı'da yüzde 89.79, Kazandere'de yüzde 51.79 ve Pabuçdere'de yüzde 41.76 olarak kaydedildi.
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