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İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi yüzde 73.91 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Nisan'da son bir yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, bahar yağışlarının ardından gerilemeye başladı.