İstanbul kar yağışını bekliyor: Uyarılar art arda... 20 santimetreyi bulacak

(DHA)
09 Mart 2022 Çarşamba, 10:45
İstanbul kar yağışını bekliyor: Uyarılar art arda... 20 santimetreyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın etkili olacağını açıkladı.

İstanbul kar yağışını bekliyor: Uyarılar art arda... 20 santimetreyi bulacak

Değerlendirmede, il genelinde 10-20 santimetre kar kalınlığı, kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde deniz etkili yoğun kar sağanakları nedeniyle 20 santimetre kar örtüsü oluşacağı belirtildi.

İstanbul kar yağışını bekliyor: Uyarılar art arda... 20 santimetreyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- İstanbul il genelinde 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın (mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında) etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul kar yağışını bekliyor: Uyarılar art arda... 20 santimetreyi bulacak

- Kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 cm kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 cm üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul kar yağışını bekliyor: Uyarılar art arda... 20 santimetreyi bulacak

- Yapılan en son değerlendirmelere göre İstanbul’daki soğuk havanın, kar yağışlarının ve kuvvetli rüzgârın önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul kar yağışını bekliyor: Uyarılar art arda... 20 santimetreyi bulacak

- Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, yağış anında görüş mesafesinde azalma, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul kar yağışını bekliyor: Uyarılar art arda... 20 santimetreyi bulacak

- Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir."

İstanbul kar yağışını bekliyor: Uyarılar art arda... 20 santimetreyi bulacak

Öte yandan; Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu kar yağışı İstanbul Arnavutköy'de başladı.

Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu kar yağışı İstanbul Arnavutköy'de başladı.

İstanbul kar yağışını bekliyor: Uyarılar art arda... 20 santimetreyi bulacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Meteoroloji'den gelen son verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya paylaşımında, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre İstanbul'da 10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı, poyraz fırtınası, soğuk hava beklenmektedir. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

İstanbul kar yağışını bekliyor: Uyarılar art arda... 20 santimetreyi bulacak

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklama...

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