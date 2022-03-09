İstanbul kar yağışını bekliyor: Uyarılar art arda... 20 santimetreyi bulacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"- İstanbul il genelinde 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın (mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında) etkili olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Meteoroloji'den gelen son verileri sosyal medya hesabından paylaştı.
Yerlikaya paylaşımında, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre İstanbul'da 10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı, poyraz fırtınası, soğuk hava beklenmektedir. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.
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