3

K.D. ilk ifadesinde sadece kuryelik yaptığını ve ilaçları M.Ş. isimli bir eczacının kendisine getirmesini istediğini anlattı. Çalışmayı genişleten polis, K.D.'ye M.Ş.'yi aratarak buluşmak için randevulaştırdı. Buluşma noktasına K.D. ile birlikte giden polis, aşıyı almak için gelen M.Ş.'yi de gözaltına aldı. Zanlının üst aramasında 10 bin lira para ele geçirildi. Zanlı, üzerinde ele geçirilen bu para ile K.D.‘den 3 adet aşı satın almak için geldiğini itiraf etti.

