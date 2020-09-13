<p>İzmir’in Karşıyaka ilçesinde zabıta ekipleri bir kişiyi dilencilik yaparken yakaladı. Zabıta ekipleri dilencinin üzerinden çıkan 7 çeyrek ve 1 yarım altın ile 4 bin 60 lirayı görünce şaşkına döndü.&nbsp;<br></p>
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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde zabıta ekipleri bir kişiyi dilencilik yaparken yakaladı. Zabıta ekipleri dilencinin üzerinden çıkan 7 çeyrek ve 1 yarım altın ile 4 bin 60 lirayı görünce şaşkına döndü. 

<p>Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, cami çevrelerinde dilenenlere yönelik denetim yaptı. Dilencilik yapan kişiler, işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.</p><p>Bostanlı Beşikçioğlu Camisi önünde dilencilik yaptığı öne sürülen E.Ö'nün üzerinde, 7 çeyrek, 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira çıktı. Dilencilerin topladıkları çeşitli miktarlardaki paraya tutanakla el kondu. Dilencilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 187'şer lira ceza kesildi.</p>
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Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, cami çevrelerinde dilenenlere yönelik denetim yaptı. Dilencilik yapan kişiler, işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Bostanlı Beşikçioğlu Camisi önünde dilencilik yaptığı öne sürülen E.Ö'nün üzerinde, 7 çeyrek, 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira çıktı. Dilencilerin topladıkları çeşitli miktarlardaki paraya tutanakla el kondu. Dilencilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 187'şer lira ceza kesildi.

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