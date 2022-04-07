İzmir’de rengarenk otizm festivali

Başkan Batur, “Bugün gerçekten güzel bir ortamdayız, bu ortamın sağlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün burada şunu gördük az önce, bu tesisin bu hale gelmesi ve buradan öğrencilerimizin, özel çocuklarımızın yararlanması gerçekten bize büyük bir haz veriyor. Bu dönem baya bir iş yapmışız, binalar yaptık, sosyal tesis alanları yaptık ama bana göre en güzel işimiz bu, burası. EBKOV, Konak Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Yasin Bey ve ona bağlı çalışma arkadaşlarının büyük emeği var, onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.