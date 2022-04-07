İzmir’de rengarenk otizm festivali

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Öğrenci Velisi Semra Kayıkçı’nın konuşmasının ardından, Yaşar Üniversitesi’nin özel yetenek sınavını başarıyla geçerek Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünü kazanan ve üniversiteli olan Deniz Can Ertan, Konak Engelsiz Yaşam Köyü ile tanıştıktan sonra hayatındaki değişiklikleri ve duyguları anlattı.
Şu anda Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Piyano 1. sınıf öğrencisiyim. Büro Yönetimi okudum ve stajımı Engelsiz Yaşam Köyü’nde yaptım. Bilgisayarda yazı yazdım, Office programlarını kullanmayı öğrendim. Staj yaparken hem çok eğlendim hem de para kazandım. Paramı bankaya yatırdım ve biriktirdim. Kendi kazandığım paramla yemek yedim, dondurma yedim.
Başkan Batur, “Bugün gerçekten güzel bir ortamdayız, bu ortamın sağlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün burada şunu gördük az önce, bu tesisin bu hale gelmesi ve buradan öğrencilerimizin, özel çocuklarımızın yararlanması gerçekten bize büyük bir haz veriyor. Bu dönem baya bir iş yapmışız, binalar yaptık, sosyal tesis alanları yaptık ama bana göre en güzel işimiz bu, burası. EBKOV, Konak Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Yasin Bey ve ona bağlı çalışma arkadaşlarının büyük emeği var, onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.
Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nde çocukların matematik çözmesi, uzay problemi çözmesi şeklinde bir eğitim değil, onların hayata hazırlanması ve hayatını idame ettirebilmesine dönük çalıştıklarını anlatan Başkan Batur, bu tür tesislerin yapılmasının belediyecilik anlayışları açısından da önemli olduğunu vurguladı.
Batur konuşmasına şöyle devam etti:
“Burada bir dayanışma ruhu var. Vakıf, ilçe belediyesi, kaymakamlık, halk eğitim merkezi müdürlüğü, hepimiz, bu özel çocuklara hizmet etme noktasında birbirimizle yarışıyoruz adeta. Deniz Can artık üniversiteye başladı, Deniz Can’ın üniversitede başarılı olması bize umut aşılayacak. Deniz Can bizim umudumuz. Çünkü buradan çıkıp bu yeteneğini üniversiteye kadar taşıması bizim için önemli, buradaki bütün çocuklar önemli ama o bir kademe daha ileri gitti ve umudumuz oldu. Çocuklarımızla burada hayatı yakalama noktasında hizmet üretmeye devam edeceğiz.”
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