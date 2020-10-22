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İzmir Vakfı’nın bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmir Sinema Ofisi, sinema envanteri hazırladı. İzmir’deki görsel cazibesi yüksek çekim mekânlarını içeren İzmir Sinema Envanteri’yle, kısa vadede İzmir’in sinema ve dizi sektörü için potansiyelini ortaya çıkarmak ve orta vadede ise kenti, sektörün merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.
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