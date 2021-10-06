Kafanızı karıştıracak 10 illüzyon örneği

İmkansız Trident



Gözünüzün gördüğüyle gerçekteki bazen birbirinden farklı olabilir. Bu durumlara görsel illüzyon adı veriliyor. Zihnin oynadığı bir oyun olan illüzyonların sebepleri halen araştırılıyor. İşte kafanızı karıştıracak 10 illüzyon ya da diğer adıyla yanılsama...