Kafanızı karıştıracak 10 illüzyon örneği

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 10:00
<p><strong>İmkansız Trident</strong><br></p><p>Gözünüzün gördüğüyle gerçekteki bazen birbirinden farklı olabilir. Bu durumlara görsel illüzyon adı veriliyor. Zihnin oynadığı bir oyun olan illüzyonların sebepleri halen araştırılıyor. İşte kafanızı karıştıracak 10 illüzyon ya da diğer adıyla yanılsama...</p>

İmkansız Trident

Gözünüzün gördüğüyle gerçekteki bazen birbirinden farklı olabilir. Bu durumlara görsel illüzyon adı veriliyor. Zihnin oynadığı bir oyun olan illüzyonların sebepleri halen araştırılıyor. İşte kafanızı karıştıracak 10 illüzyon ya da diğer adıyla yanılsama...

<p><strong>Bezold Etkisi</strong><br></p>

Bezold Etkisi

<p><strong>Kafe Duvarı İllüzyonu</strong><br></p>

Kafe Duvarı İllüzyonu

<p><strong>Chubb İllüzyonu</strong><br></p>

Chubb İllüzyonu

<p><strong>Ebbinghaus İllüzyonu</strong><br></p>

Ebbinghaus İllüzyonu

<p><strong>Fraser Spiral İllüzyon</strong><br></p>

Fraser Spiral İllüzyon

<p><strong>Hermann Izgara İllüzyonu</strong><br></p>

Hermann Izgara İllüzyonu

<p><strong>Jastrow İllüzyonu</strong><br></p>

Jastrow İllüzyonu

<p><strong>Dama Gölge İllüzyonu</strong></p><p>A ve B farklı renkte gözüküyorlar ama aslında aynı renkler.</p>

Dama Gölge İllüzyonu

A ve B farklı renkte gözüküyorlar ama aslında aynı renkler.

<p><strong>Poggendorff İllüzyonu</strong><br></p>

Poggendorff İllüzyonu

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